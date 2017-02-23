Samsung'un İşletme Karının Yüzde 40 Artması Bekleniyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un yönetim kademesi için işler iyi gitmiyor olabilir, ancak şirketin üzerinde dolaşan kara bulutların kısa dönemde şirket üzerinde olumsuz bir etki yapması da beklenmiyor. Şirket üzerinde kapsamlı araştırmalar yürüten analistler, bu yılın ilk çeyreğinde Samsung’un işletme karında kayda değer bir artış görüleceğini iddia etti.

“KB Investment and Security” şirketi tarafından yatırımcılarla paylaşılan tahmin çizelgesinde Samsung’un 2017 yılının ilk çeyreğinde işletme karında yüzde 40 oranında artış görüleceğini belirtti. Samsung’un işletme karındaki bu sıçramanın da 9.3 trilyon Won yani 8.14 milyar dolara tekabül ettiği ifade edildi. Piyasada yılın bu mevsimlerinde görülen olağan durgunluğa bağlı olarak Samsung’un işletme karında yılın ilk çeyreğinde düşüş yaşanması bekleniyordu. Ancak analistler bu durumun gerçek dışı olduğunu ortaya koyarak yarıiletkenlerin ve teşhir ürünlerinin güçlü fiyatının Samsung’un çeyrekteki işletme karını yukarılara çekeceği görüşünde birleştiler. Bazı kesimlerin; yarıiletkenlerin ve teşhir ürünlerinin Samsung Electronics için temel gelir dayanağı olduğunu önceden fark ettiği belirtildi.

Yarıiletkenler ve teşhir ürünleri faktörlerinin Samsung’un işletme karını yüzde 71 oranında yukarıya çekeceği tahmin edilirken, geçen yıl aynı periyotta bu oran yüzde 53 civarındaydı. Galaxy S8’in de şirkete finansal anlamda büyük katkı yapması bekleniyor. Ancak Galaxy S8 etkisinin 2017’nin ikinci çeyreğinde hissedileceği tahmin ediliyor.

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