?     Geri Bildirim
TamindirHaberMobilSamsung'un İşletme Karının Yüzde 40 Artması Bekleniyor

Samsung'un İşletme Karının Yüzde 40 Artması Bekleniyor

Samsung Electronics

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un yönetim kademesi için işler iyi gitmiyor olabilir, ancak şirketin üzerinde dolaşan kara bulutların kısa dönemde şirket üzerinde olumsuz bir etki yapması da beklenmiyor. Şirket üzerinde kapsamlı araştırmalar yürüten analistler, bu yılın ilk çeyreğinde Samsung’un işletme karında kayda değer bir artış görüleceğini iddia etti.

“KB Investment and Security” şirketi tarafından yatırımcılarla paylaşılan tahmin çizelgesinde Samsung’un 2017 yılının ilk çeyreğinde işletme karında yüzde 40 oranında artış görüleceğini belirtti. Samsung’un işletme karındaki bu sıçramanın da 9.3 trilyon Won yani 8.14 milyar dolara tekabül ettiği ifade edildi. Piyasada yılın bu mevsimlerinde görülen olağan durgunluğa bağlı olarak Samsung’un işletme karında yılın ilk çeyreğinde düşüş yaşanması bekleniyordu. Ancak analistler bu durumun gerçek dışı olduğunu ortaya koyarak yarıiletkenlerin ve teşhir ürünlerinin güçlü fiyatının Samsung’un çeyrekteki işletme karını yukarılara çekeceği görüşünde birleştiler. Bazı kesimlerin; yarıiletkenlerin ve teşhir ürünlerinin Samsung Electronics için temel gelir dayanağı olduğunu önceden fark ettiği belirtildi.

Yarıiletkenler ve teşhir ürünleri faktörlerinin Samsung’un işletme karını yüzde 71 oranında yukarıya çekeceği tahmin edilirken, geçen yıl aynı periyotta bu oran yüzde 53 civarındaydı. Galaxy S8’in de şirkete finansal anlamda büyük katkı yapması bekleniyor. Ancak Galaxy S8 etkisinin 2017’nin ikinci çeyreğinde hissedileceği tahmin ediliyor.

Samsung Galaxy Note 7 Yenilenmiş Olarak Pazara Geri Dönebilir

Samsung, MWC 2017'de Yeni ve Yaratıcı VR Projelerini de Sunacak

Editöre Yaz:
Yazar: - 23.02.2017

Samsung'un İşletme Karının Yüzde 40 Artması Bekleniyor İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Huawei Honor VR Kamerası Ortaya Çıktı Huawei Honor VR Kamerası Ortaya Çıktı Günümüzde sanal gerçeklik giderek yaygınlaşıyor ve 360 ​​derecelik fotoğraf ve videoları desteklemeye başlayan sosyal medya platformlarıyla…
Apple, iCloud Adını Taşıyan Sosyal Ağı Önce Satın Aldı, Sonra Kapattı! Apple, iCloud Adını Taşıyan Sosyal Ağı Önce Satın Aldı, Sonra Kapattı!Akla gelebilecek her bir iCloud alan adını kendi web sitesine yönlendirmek isteyen Apple, iCloud.net alan adını küçük bir Çin'li sosyal ağ girişiminden… Sony, Dünyanın En Hızlı SD Kartını Duyurdu Sony, Dünyanın En Hızlı SD Kartını DuyurduSony, bu baharda piyasaya sunulacak SF-G serisi SD kartlarıyla ilgili bilgileri bugün açıkladı. 299 MB/s'lik yazma hızına sahip SD kartlar konusunda…
Samsung Galaxy S8 Plus'ın Tüm Özellikleri Sızdırıldı Yüz Tanıma Teknolojisine Sahip Çinli Robot Polis

ÇOK OKUNAN HABERLER

MOBIL HABERLERİ

Tamindir E-Bülten