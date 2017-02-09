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Samsung'un Katlanabilir Telefonunu MWC 2017'de Görebiliriz

Samsung Katlanabilir Telefon

Katlanabilir ekran teknolojileri yıllarca konuşulduktan sonra, nihayet söylentiler 2017 yılında artmaya başladı. Samsung'un 2017 yılında katlanabilir bir ekrana sahip akıllı telefon duyuracağı dedikoduları da her zamankinden daha fazla dile getirilir oldu. Samsung Galaxy S8'in de MWC 2017'de duyurulmayacağını kesinken, katlanabilir bir ekran duyurulur mu? Güney Kore'den gelen bilgilere göre duyurulabilir. 

Şimdi, Samsung'un MWC 2017'de olacağını ve bazı gizemli cihazları tanıtabileceğini biliyoruz. Ancak katlanabilen bir ekrana sahip akıllı telefon görmek için heyecanlanmadan önce, cihazın özel olarak gösterileceği ve şuan bir prototip halinde olduğunun iddia edildiğini söyleyelim.

Bunun anlamı, neye benzediğini veya neye benzeyeceğini bilemeyeceğimiz anlamına geliyor. Şirketlerin bu tip cihazları ve prototipleri gizlice sunmaları şaşırtıcı değil ama duyurulma aşamasına gelindiyse mutlaka sızdırılan bir bilgi olurdu. Görünüşe göre Samsung, gelecekte cihaza olan talebi belirlemeye yardımcı olmak için piyasayı ölçerek bu fırsatı değerlendirecek. 

Bu söylentinin doğruluğunu ispatlamak biraz zor. Sektörün böyle bir hamleyi nasıl karşılayacağı da henüz belirsiz. O zaman size soralım, sizce katlanabilir ekran teknolojisinin devri geldi mi?

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Yazar: - 09.02.2017

Samsung'un Katlanabilir Telefonunu MWC 2017'de Görebiliriz İçin Yorum Yaz

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