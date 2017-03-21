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Samsung'un Sanal Asistanı Bixby Resmen Açıklandı

Bixby sanal asistan

Samsung’un Galaxy S8’in yanında bir sanal asistan getireceği zaten konuşuluyordu. Bu yeni sanal asistanın detaylı özelliklerine ancak Galaxy S8’in piyasaya sürülmesinin ardından ulaşılabileceği bekleniyordu ki, Samsung beklenmedik bir hamle ile telefondan önce sanal asistanı Bixby’yi tanıttı.

Halihazırda cihazlarda yer alan S Voice’ten çok daha gelişmiş özelliklere sahip olması beklenen Bixby’nin çalışma şeklinin piyasadaki rakipleri Siri ve Cortana’dan farklı olduğu belirtiliyor. Bixby’nin uygulamalar ile tam bütünleşmesi sağlanacak ve bu sayede asistan, uygulamaların tüm özelliklerini sesli komutlarla kullanabilecek. Galaxy S8 cihazların üzerinde Bixby için özel bir tuş olacak. Bu tuş sayesinde kullanıcılar uygulamaları kapatmadan, kesintisiz bir şekilde Bixby’yi çalıştırabilecekler. Ayrıca Bixby’nin komut algılama konusunda çok üstün olduğu da belirtildi. Açıklamalara göre Bixby, tam olarak anlaşılamayan komutları dahi tahmin yürüterek tamamlayacak ve komuta uygun davranacak.

İlk etapta Bixby’nin yalnızca 10 adet uygulama ile bütünleşik halde piyasaya sürüleceği açıklandı. Bu sayede ilk Galaxy S8 sahipleri tarafından Bixby bir müddet denecek. Başarılı olması halinde Bixby, üçüncü parti uygulamalarla da bütünleştirilecek. İlerleyen süreçte Bixby’nin diğer Samsung telefon modellerine hatta akıllı saat ve televizyonlara da getirileceği ifade edildi. Merakla beklenen ve Siri’ye rakip olacak olan Bixby’nin performasını görmemiz için Galaxy S8’in çıkış tarihine kadar beklememiz gerekecek.

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Yazar: - 21.03.2017

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