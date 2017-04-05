Samsung'un Tizen İşletim Sisteminde 40 Farklı Güvenlik Açığı Bulundu

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birisi olan Samsung, başta akıllı telefon ve ev eşyaları olmak üzere birçok sektörde ürün üretiyor. Güney Koreli dev teknoloji şirketi uzun bir süredir ürünlerine kendi yazılımını koymak için çalışıyor. Android'in en önemli temsilcisi olan Samsung, bir yandan Android kullanırken bir yandan da Tizen işletim sistemine sahip ürünler üretiyor. Fakat Tizen işletim sistemi kullanan ürünleri alan kullanıcıların tehlikede olduğunu söyleyelim. Çünkü Samsung'un önemli silahı olan Tizen işletim sisteminde büyük bir güvenlik açığı ortaya çıktı.

Linux tabanlı çalışan Tizen işletim sistemi, Samsung'un akıllı televizyonları ve akıllı saatlerinde kullanılıyor. Samsung'un mühendislerinin geliştirdiği ve güvenli olduğu söylenen Tizen, bugün ortaya çıkan bir haberle birlikte Samsung'u hüsrana uğrattı.

Güvenlik açıkları üzerinde çalışan Amihai Neiderman, bir süredir Tizen işletim sistemini inceliyor ve güvenlik açıklarını araştırıyordu. Neiderman, araştırmaları sonucunda ulaştığı raporla birlikte şok oldu. Çünkü Samsung'un Tizen işletim sistemi 40'tan fazla güvenlik açığı bandırıyordu. Samsung'un görmediği veya kapatmaya unuttuğu bu güvenlik açıkları milyonlarca kullanıcının gizliliğini tehlikeye atıyor. Amihai Neiderman’ın bir internet sitesinde yaptığı açıklamayla birlikte ortaya çıkan güvenlik açıkları tüm dünyada büyük bir yankı uyandırdı.

Tizen'de bulunan güvenlik açıkları mağazaya virüs bulaştırma imkanı sağlıyor

Samsung'un 30 milyondan fazla cihazda kullandığı Tizen işletim sistemi, bünyesinde taşıdığı 40 güvenlik açığı sayesinde mağazayı güvensiz hale getiriyor. Kötü niyetli bilgisayar korsanları bu açık sayesinde mağazaya virüslü uygulama yükleyip cihazları ele geçirebiliyorlar. Tizen'in bu güvenlik açıkları arasında en öne çıkanı şüphesiz mağazaya virüs yükleyebilmek oldu. Samsung'un bu haberden sonra Amihai Neiderman ile iletişime geçip geçmediğini bilmiyoruz. Fakat Tizen'de bulunan bu önemli güvenlik açıklarının acilen kapatılması gerekiyor.

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