Samsung'un Yeni Cihazı Galaxy S8 Hakkındaki Raporlar İyi Haberler Vermiyor

Tüm ürünlerde olduğu gibi Samsung, Galaxy S8 serisi hakkında da ser verip sır vermiyor. Sızan haberlerle bize ulaşan tüm görüntüler ve teknik detaylar hiçbir zaman Samsung tarafından onaylanmadı. Bu durum tüketiciyi diken üzerinde tutuyor.

Tüm ortalıkta dolaşan bu haberlerin üzerine, dün Wall Street Journal'da bir rapor yayınladı. WSJ, gelecek ay New York'ta tanıtımı yapılacak olan cihazın alt "home" tuşunun olmayacağını ve Bixby adındaki sanal asistanının cihazda yer alacağını teyit ediyor. 2 farklı boyutta eğimli ekrana sahip olacağının da bu raporda yer aldığı dikkat çekiyor. 3.5mm kulaklık girişi de Samsung S8'lerde var olmaya devam edecek. Tüm bu satırlar aylardır duymakta olduğumuz söylentilerle örtüşüyor. Yani buraya kadar bir sorun yok, rahatlayabiliriz.

Ancak rapor, cihazın arka tarafında olacağı söylenen parmak izi sensörünün henüz yerinin belli olmadığından da söz ediyor. Yani Samsung S8'in final tasarımı hala tamamlanmış değil. Telefonun sırtının tasarımı, cihaz 2 ay sonra raflara yerleşmeden kesin olarak belli olamayacak. Dahası WSJ raporu, Bixby sanal asistana özel olarak tasarlanmış bir butonun da cihazın sağ ya da sol tarafında yer alabileceğinden söz ediyor. Bundan "kuvvetli bir olasılık" olarak bahsedilirken aslında Samsung Galaxy S8'in tasarımının hala olgunlaşmamış olduğunu da anlıyoruz. Daha neyin nerede olacağı, çıkışına bu kadar az kalmış bir telefonda bilinemiyor olması Samsung'un pazarda sıkıntı yaşayabileceğinin bir göstergesi olarak da değerlendiriliyor. WSJ'ye göre, tüketici bu kadar bilinmeyenden rahatsız oluyor. Sürekli değişen özellikler kafalarda soru işaretleri yaratabiliyor.

Rapora göre, cihazın yazılım tarafında da rahatsız edici birkaç detay mevcut. Viv Laboratuvarlarından siparişle gelecek olan Bixby sanal asistanı Samsung Galaxy S8 ürünlerinin gecikmesine neden olabilir. WSJ, Samsung'un Galaxy Note 7 hayal kırıklığının ardından yeni telefonlarını biraz abartarak kullanımı çok da kolay olmayan bir cihaz üretebileceğinden endişe duyulduğunu söyleyerek raporu noktalıyor.

Sanal Asistan Bixby Samsung Galaxy S8 Çıkış Tarihini Engelliyor