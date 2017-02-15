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Samurai Saga
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Samurai Saga

Samurai Saga İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Samurai Saga
Samurai Saga
Samurai Saga
Samurai Saga
Samurai Saga

Platformlar arasında geçiş yapıyor ve yolunuza çıkan engellerden kurtulmaya çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Samurai Saga, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir aksiyon oyunudur. Platform oyunu olan Samurai Saga'da düşmanlara karşı efsanevi mücadeleler içerisine giriyorsunuz.

Oynaması olduka kolay bir oyun olan Samurai Saga, platformlar arasında geçen hızlı ve tempolu bir oyundur. Efsanevi bir kurguya sahip olan oyunda bir karakteri kontrol ederek platformlar arasında geçiş yapıyor ve karşınıza çıkan düşmanları alt etmeye çalışıyorsunuz. Farklı dünyalarda ve ortamlarda gerçekleşen oyunda hız, tempo ve çeviklik gerekiyor. Basit kontrolleri ve akıcı grafikleriyle Samurai Saga oldukça ilgi çekici bir oyundur. Birbirinden farklı özel güçlerinde yer aldığı oyunda özel nesnelerin kilitlerini de açabiliyorsunuz. Becerilerinizi geliştirebildiğiniz, ordulara meydan okuduğunuz ve önünüze çıkan taşları topladığınız bu oyunu sakın kaçırmayın. Samurai Saga oyunu sizleri bekliyor.

Samurai Saga oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Tiny Epic Studios
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