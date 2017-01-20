San Andreas Sakinlerinin Hayatı GTA 5 Canlı Yayınında İzlenebiliyor

Rockstar Games, rekorlar kıran açık dünya tabanlı aksiyon oyunu GTA 5 içinde 24 saat canlı kalabilen bir dünya yaratmayı başarmıştı. San Andreas şehrinde geçen oyunda zaman zaman birbiriyle kavga eden, soygunlar yapan, trafiği birbirine katan ya da kendi halinde sahil kenarında oturan, güneşlenen veya spor yapan insanlar ile karşılabiliyorduk. Peki bu insanlar siz GTA 5 oynamadığınız süre boyunca neler yapıyor? İşte San Andreas Community Cam adlı GTA 5 canlı yayın servisi bize bu sorunun cevabını veriyor.

San Andreas Community Cam aslında özel bir mod kullanılarak çalıştırılan GTA 5 oyunundan yapılan 24 saatlik bir Twitch yayını. Bu mod GTA 5'in geçtiği şehir olan San Andreas şehrinin sakinlerini takip ediyor. Mod, bu sakinlerin kendi kendilerini kontrol etmelerine ve kendi kararlarını vermelerine imkan veriyor. Yani oyunu kimse oynamadığı halde San Andreas sakinleri kendi hayatlarını yaşayabiliyorlar.

Canlı yayın esnasında farklı Los Santos sakinlerinin görüntüleri arasında geçiş yapılıyor. Bu canlı yayın projesini hazırlayan bwatanabe adlı Twitch kullancıısı daha önceden de benzer bir canlı yayını GTA 5'teki hayvanları kullanarak yapmıştı.

Eğer yeterince boş zamanınız ve isteğiniz varsa bu bağlantıyı kullanarak canlı yayını seyredebilirsiniz:

http://www.sanandreascommunitycams.com/

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