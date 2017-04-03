Sanal Asistan Bixby, Hangi Samsung Telefonlarda Çalışabiliyor?

Samsung'un yeni sanal asistanı Bixby, heyecan verici özellikler barındırmasına rağmen sadece Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus üzerinde çalışabilir şekilde tasarlanmıştı. Fakat bazı yazılımcılar, uygulamanın başka Samsung Galaxy modellerinde de çalışabileceğini keşfettiler.

Samsung tarafından yapılan resmi açıklamada, uygulamanın sadece yeni telefonlarda çalışabileceği belirtilese de Android 7.0 Nougat kullanan herhangi bir samsung Galaxy modelinde, Bixby'nin kullanılabileceği ortaya çıktı. Üstelik uygulamayı kullanmak için büyük yazılım değişiklikleri gerektirmediği de belirtildi.

Android telefonlarında resmi olmayan, ya da telefonlarınca desteklenmeyen uygulamalar kullanmaya alışık olan kullanıcıların kolaylıkla yapabileceği bu işlemde, önce telefonlara Samsung Galaxy S8 Launcher'ın yüklenmesi gerekiyor. Ardından internet üzerinde ufak bir aramayla bulunabilecek Bixby APK dosyasının telefona aktarılmasıyla birlikte, uygulama sorunsuz olarak kullanılmaya başlanabiliyor.

Ancak Samsung Galaxy S7 üzerinde yapılan benzer işlemlerde, uygulama çalışsa da S8 üzerinde çalıştığı gibi tam fonksiyonel olmuyor ve istenilen performansı sunamıyor. Yine de böylesine bir durumun gerçekleşmesi, ilerleyen günlerde uygulamanın eski telefonlar için de çıkabileceğinin işareti olarak gösteriyor. Sanal asistanın S7'de çalışmasına dair hazırlanan bir videoyu da hemen aşağıdan izlemeniz mümkün.

Samsung Galaxy S8'in Bixby Sanal Asistanı Bir Süre Avrupa'ya Uğramayacak

Samsung'un Sanal Asistanı Bixby Resmen Açıklandı