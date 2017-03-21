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Sanal Gerçeklik ve Gerçek Dünya Birleşti!

Sanal Gerçeklik ve Gerçek Dünya Birleşti

Modern, sürükleyici, sanal bir gerçeklik deneyimi için gereken tüm donanımları bağladığımızda, gerçek dünyadan tamamen kopuyoruz. Ancak gerçek dünya nesneleri ile etkileşimde bulunmak sanal gerçeklik deneyimini zenginleştirir mi? Disney araştırmacıları bunu merak ediyor ve sanal gerçeklik dünyasından ayrılmadan gerçek bir top yakalanmasına imkan tanıyan bir yol buldular. 

Bir tenis topu yakalamak ve atmak, bir roller coaster veya uzaylılara karşı savaşabildiğimiz, sanal gerçekliğin heyecan verici bir kullanımı gibi gelmiyor. Ancak sanal gerçeklikte olsa bir dokunma hissinin oluştuğunu düşünün. Nitekim böyle bir araştırmanın nihai hedefi de bir sanal gerçeklik simülasyonunda yaşananlara bir dokunma hissi katmak.

Gerçek hayatta var olan bir topu yakalayan bir sanal gerçeklik kullanıcısı, sistemin izleme doğruluğunu ve yazılımın verileri sanal dünyaya çevirme kabiliyetini bizlere gösterdi. Ortaya gerçek zamanlı atılan bir topun hareketini izleyen sistemi aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:

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Yazar: - 21.03.2017

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