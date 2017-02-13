Sanal Para Bitcoin'in Artık Bankası da Var

Avusturya’da açılan yeni bir banka, aslında Bitcoin almayı ve satmayı daha kolay hale getirmeyi amaçlayan fiziksel bir değişim merkezi. Bit Trust isimli Avusturyalı kuruluş tarafından açılan Bitcoin Bankası, kişisel Bitcoin ticaretini kolaylaştırıyor ve meraklıların her türlü sorusuna cevap vermek için çalışıyor.

Kişiselleştirilmiş bu yeni fiziksel Bitcoin değiş tokuş platformu, sanal parayı kullanmaya yeni başlayacak ve çevrimiçi platformlar konusunda endişeleri olan kullanıcılar için güvenilir bir seçenek sunuyor. Tüm değişim sürecini çok daha hızlı hale getiren Bit Trust Bitcoin Bank, müşterilerine standart sanal alışveriş ve ticaret platformlarında mümkün olmayan nakit ödeme ile satın almalarını sağlıyor.

Bit Trust'ın Genel Müdürü Magdalena Isbrandt yaptığı basın açıklamasında, Bitcoin işlemleri için "Sadece çok daha hızlıdır ve bir aracı olmadan da yapılabilir" dedi. Bitcoin ile çevrimiçi ödeme yapanların daha gizlilik sahibi olduğunun altını çizen Bit Trust Avusturya’nın kurucusu Andreas Petersson, bu sayede satıcıların alıcıla ait hiçbir kredi kartı bilgisini göremediğini belirtti.

Viyana’da Şimdiden 20’den Fazla Bitcoin Dostu Var

Viyana'da insanların Bitcoin kullanabileceği birçok yer var. Mevcut bilgilere göre, bölgede restoranlar ve barlar da dahil olmak üzere en az 20 Bitcoin dostu işletme var. Bitcoin kullanılabilen ilk ATM’nin 3 sene önce açıldığı ülkede, sanal paraya olan ilgi her geçen gün artıyor. Bu yeni banka sayesinde, artık Avusturyalılar istedikleri zaman Bitcoinlerini Euro İile değiştirebilecek.

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