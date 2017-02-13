?     Geri Bildirim
TamindirHaberİnternetSanal Para Bitcoin'in Artık Bankası Da Var

Sanal Para Bitcoin'in Artık Bankası da Var

bitcoin

Avusturya’da açılan yeni bir banka, aslında Bitcoin almayı ve satmayı daha kolay hale getirmeyi amaçlayan fiziksel bir değişim merkezi. Bit Trust isimli Avusturyalı kuruluş tarafından açılan Bitcoin Bankası, kişisel Bitcoin ticaretini kolaylaştırıyor ve meraklıların her türlü sorusuna cevap vermek için çalışıyor.

Kişiselleştirilmiş bu yeni fiziksel Bitcoin değiş tokuş platformu, sanal parayı kullanmaya yeni başlayacak ve çevrimiçi platformlar konusunda endişeleri olan kullanıcılar için güvenilir bir seçenek sunuyor. Tüm değişim sürecini çok daha hızlı hale getiren Bit Trust Bitcoin Bank, müşterilerine standart sanal alışveriş ve ticaret platformlarında mümkün olmayan nakit ödeme ile satın almalarını sağlıyor.

Bit Trust'ın Genel Müdürü Magdalena Isbrandt yaptığı basın açıklamasında, Bitcoin işlemleri için "Sadece çok daha hızlıdır ve bir aracı olmadan da yapılabilir" dedi. Bitcoin ile çevrimiçi ödeme yapanların daha gizlilik sahibi olduğunun altını çizen Bit Trust Avusturya’nın kurucusu Andreas Petersson, bu sayede satıcıların alıcıla ait hiçbir kredi kartı bilgisini göremediğini belirtti.

Viyana’da Şimdiden 20’den Fazla Bitcoin Dostu Var

Viyana'da insanların Bitcoin kullanabileceği birçok yer var. Mevcut bilgilere göre, bölgede restoranlar ve barlar da dahil olmak üzere en az 20 Bitcoin dostu işletme var. Bitcoin kullanılabilen ilk ATM’nin 3 sene önce açıldığı ülkede, sanal paraya olan ilgi her geçen gün artıyor. Bu yeni banka sayesinde, artık Avusturyalılar istedikleri zaman Bitcoinlerini Euro İile değiştirebilecek.

Bitcoin ile Ev Aldı, 1.3 Milyon Dolar Kar Etti

2016'nın En Çok Kazandıranı Bitcoin Oldu

Bitcoin Nedir? Nasıl Kullanılır? İşte, Bitcoin Hakkında Merak Ettiğiniz Her Şey

Yazar: - 13.02.2017

Sanal Para Bitcoin'in Artık Bankası da Var İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Baba Oğul Oturup, Iron Man'in Jarvis'ine Taş Çıkartacak Güvenlik Sistemi Yaptılar Baba Oğul Oturup, Iron Man'in Jarvis'ine Taş Çıkartacak Güvenlik Sistemi Yaptılar Mike Spisak, IBM'de çalışan usta teknisyenlerden biri. Evinin garajında dandik icatlar yapmak yerine Havyn adında IBM'in siber güvenlik ağına…
Google Haritalar ile Artık Yer Listeleri Oluşturmak Mümkün Google Haritalar ile Artık Yer Listeleri Oluşturmak MümkünGoogle, bugün dünya çapında yaygınlaşan yeni listeler özelliği sayesinde Google Haritalar servisine mükemmel bir katkıda bulunuyor. Google Haritalar… Resident Evil 7 Banned Footage Vol. 2 DLC'si Çıktı Resident Evil 7 Banned Footage Vol. 2 DLC'si ÇıktıOcak ayının 24'ünde çıkış yapan Resident Evil 7, uzun bir süredir kaliteli bir korku oyunu oynayamamaktan şikayetçi olan oyunculara ilaç gibi…
Google İki Yapay Zekayı Kapıştırdı, Sizce Kavga Etmişler midir? Ford, Yapay Zeka ve Otonom Sürüş İçin 1 Milyar Dolar Yatırım Yapıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

İNTERNET HABERLERİ

Tamindir E-Bülten