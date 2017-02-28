SanDisk, iOS Flash Bellek Kapasitesini 256 GB'a Yükseltti

SanDisk, bugün Mobil Dünya Kongresi'nde iOS flash bellek hattını güçlendirdiğini açıkladı. Hem iXpand Flash Sürücüsü hem de Connect Wireless Çubuğu artık 256GB'lık verileri tutabiliyor.

IXpand, bir Lightning ve USB 3.0 konnektörü içeriyor; böylece kullanıcılar, verileri iOS cihazları ile Mac veya PC arasında aktarabiliyor. Zaten 16GB, 32GB, 64GB ve 128GB olarak mevcut olan flash bellek, artık 256 GB sürümüyle de piyasada olacak. Fakat fiyatının biraz tuzlu olduğunu söyleyelim. Bu flash belleğe sahip olmak için 197.50 dolar gibi bir fiyat ödemeniz gerekiyor. Mevcut dolar kuru hesaba katıldığında bu fiyat (3.60 olarak alındı) 700 liranın üzerine çıkıyor ki, bir de vergiler eklendiğinde 1000 lirayı bulabileceği anlamına geliyor.

Connect Wireless Çubuğu'na gelince, kullanıcıların müzik veya film arşivine erişebilmesi için SanDisk'in iOS uygulamasıyla birlikte gönderiliyor. Uygulama aynı zamanda AirPlay aracılığıyla içerikleri Apple TV'ye aktarabiliyor. Bu yeni 256 GB sürümünün maliyeti ise 279.99 dolar. Türkiye fiyatına baktığımızda 1500 TL'ye yakın olmasını bekliyoruz.

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