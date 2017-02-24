Sapan (slingshot) oyunculara geometrik zekalarını kullanarak bulmacaları çözme keyfi sunan bir mobil oyun olarak tanımlanabilir.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlar ve iPad tabletler için geliştirilmiş bir oyun olan Sapan (slingshot)'ta temel olarka sapanımızla taş fırlatarak farklı hedefleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Kimi zaman tek bir atışta taşı ekrandaki bütün tuğlalara değdirmeye çalışıyoruz. Kimi zaman da taşı kaleye göndererek bölümü geçmeye çalışıyoruz.

Sapan (slingshot)'ta karşımıza birçok farklı zorluk çıkıyor. Sapanımızla taş fırlatırken bu zorlukları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Hareket eden tuğlalar, farklı açıyla konumlandırılmış tuğlalar gibi engelleri göz önünde bulundurarak taşı fırlatırken doğru açıyı yakalamamız gerekiyor. Bu iş için de tıpkı bilardo oynar gibi ince geometrik hesaplar yapıyoruz.

Sapan (slingshot)'ta taşları kolayca fırlatabilmekteyiz. Tıpkı bir sapan kullanıyormuş gibi parmağımızı ekranda sürüklüyoruz ve taşları fırlatıyoruz. Oyunda 130'dan fazla bölüm bulunmakta.