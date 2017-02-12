Sapio, yüzeysellikten uzak, fiziksel ve entelektüel birikiminizin uyuştuğu insanlarla eşleşmenizi sağlayan bir arkadaşlık uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Android işletim sistemine sahip akıllı telefon veya tabletlerinizden kullanabileceğiniz bu uygulama sayesinde, aynı şeyleri önemsediğiniz insanlarla birlikte olabilirsiniz.

Sapio uygulamasının diğer uygulamalardan en büyük farkı, sadece insanları fiziksel özelliklerine göre beğenmeniz değil, aynı zamanda zihninizin de uyuşup uyuşmamasına göre eşleşmenizi sağlaması. Açıkçası bu yönüyle, arkadaşlık uygulamaları arasındaki büyük bir eksiği gideriyor diyebilirim. Yani birini sadece fiziksel olarak çekici bulmanız yetmiyor, iyi anlaşıp anlaşmayacağınızı anlamak için kafaların da uyuşması gerekiyor diyor. Dolayısıyla iyi bir eş bulmanız açısından önemli özellikleri bir arada bulunduruyor.

Sapio Arkadaşlık Uygulaması Özellikleri

Çekici bulduklarınızı beğenin

İlginç bulduklarınıza sorular sorun

Verilen yanıtları filtreleyin ve insanların içerisindeki gizli hazineyi bulun

Aynı şeyleri önemsediğiniz insanların sorularına cevap verin

Fiziksel ve zihinsel olarak uyuştuğunuz insanlarla birlikte olun!

Eğer arkadaşlık uygulaması kategorisinde başarılı bir yapım arıyorsanız Sapio'yu ücretsiz indirebilirsiniz. Android işletim sistemine sahip bir akıllı cihaz kullananlar eminim memnun kalacaklardır, denemenizi kesinlikle öneririm.