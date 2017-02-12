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Sapio
TamindirMobilİletişimSapio - Android Için Arkadaşlık Uygulaması

Sapio

(Android)
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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Sapio
Sapio
Sapio
Sapio
Sapio

Fiziksel ve entelektüel birikiminizin uyuştuğu insanlarla arkadaşlık kurun

Gökhan Abay Son güncelleme 41 dakika önce

Sapio, yüzeysellikten uzak, fiziksel ve entelektüel birikiminizin uyuştuğu insanlarla eşleşmenizi sağlayan bir arkadaşlık uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Android işletim sistemine sahip akıllı telefon veya tabletlerinizden kullanabileceğiniz bu uygulama sayesinde, aynı şeyleri önemsediğiniz insanlarla birlikte olabilirsiniz. 

Sapio uygulamasının diğer uygulamalardan en büyük farkı, sadece insanları fiziksel özelliklerine göre beğenmeniz değil, aynı zamanda zihninizin de uyuşup uyuşmamasına göre eşleşmenizi sağlaması. Açıkçası bu yönüyle, arkadaşlık uygulamaları arasındaki büyük bir eksiği gideriyor diyebilirim. Yani birini sadece fiziksel olarak çekici bulmanız yetmiyor, iyi anlaşıp anlaşmayacağınızı anlamak için kafaların da uyuşması gerekiyor diyor. Dolayısıyla iyi bir eş bulmanız açısından önemli özellikleri bir arada bulunduruyor.

Sapio Arkadaşlık Uygulaması Özellikleri

  • Çekici bulduklarınızı beğenin
  • İlginç bulduklarınıza sorular sorun
  • Verilen yanıtları filtreleyin ve insanların içerisindeki gizli hazineyi bulun
  • Aynı şeyleri önemsediğiniz insanların sorularına cevap verin
  • Fiziksel ve zihinsel olarak uyuştuğunuz insanlarla birlikte olun!

Eğer arkadaşlık uygulaması kategorisinde başarılı bir yapım arıyorsanız Sapio'yu ücretsiz indirebilirsiniz. Android işletim sistemine sahip bir akıllı cihaz kullananlar eminim memnun kalacaklardır, denemenizi kesinlikle öneririm.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Humanist Dating LLC
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