?     Geri Bildirim
Sapio
TamindirMobilİletişimSapio - IPhone Ve IPad Için Arkadaşlık Uygulaması

Sapio

Sapio İndir Hemen İndir

55.5 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Sapio
Sapio
Sapio
Sapio
Sapio

Yüzeysel arkadaşlık uygulamalarından bıkanların hoşuna gidecek bir yapım

Gökhan Abay Son güncelleme 1 saat önce

Sapio, mobil cihazlarda sayısı çokça bulunan ve yüzeysel olan arkadaşlık uygulamalarından sıkılanlar için geliştirilmiş bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. iOS işletim sistemine sahip iPhone akıllı telefonlarınız ve iPad tabletlerinizden kullanabileceğiniz Sapio'da, fiziksel ve entelektüel cazibe düzeylerine göre kafanızın uyuştuğu biriyle eşleşip, arkadaşlık kurabiliyorsunuz. Sohbetin devamının gelip gelmemesi tamamen size kalmış, fakat Sapio için arkadaşlık uygulaması kategorisinin evrim geçirmesini sağlıyor diyebilirim.

Popüler arkadaşlık uygulamalarını daha önce incelediyseniz farketmişsinizdir, insanlar arasındaki ilişkiyi genellikle fiziksel düzeye indirirler ve "romantizm" mantığı da genellikle bu seviyede ilerler. Görünüşe göre Sapio ekibi bu durumdan pek hoşnut kalmamış ve yeni bir uygulama geliştirmeye karar vermiş. İnsan ilişkilerinin daha samimi kurulması gerektiğini düşünen Sapio, fiziksel ve entelektüel cazibe düzeylerine göre kafanızın uyuştuğu biriyle eşleşmenize olanak tanıyor. Yani muadillerinde eksik kalan özellikleri tamamlıyor.

Sapio'da çekici bulduklarınızı beğenip, ilginç bulduklarınıza sorular yöneltebiliyorsunuz. Verilen yanıtlar arasından cevapları filtreleyip, insanların içindeki gizli mücevherleri de keşfedebilirsiniz. Daha sonra hem fiziksel hem de zihinsel olarak uyuştuğunuzu düşündüğünüz insanlarla eşleşebilirsiniz. 

Eğer bu tür arkadaşlık uygulaması arıyorsanız Sapio'yu ücretsiz indirebilirsiniz. Denemenizi kesinlikle öneririm.

Sapio için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Humanist Dating LLC
Sapio QR Kodu Okutarak İndir

İletişim Popülerleri

  1. WhatsApp Messenger
    WhatsApp MessengeriPhone ve iPad için Popüler Mesajlaşma Uygulaması
  2. Facebook Messenger
    Facebook MessengeriPhone ve iPad İçin Facebook Mesajlaşma Uygulaması
  3. BiP Messenger
    BiP MessengeriOS için Turkcell Anlık Mesajlaşma Uygulaması
  4. Google Chrome
    Google ChromeiPhone ve iPad İçin İnternet Tarayıcısı Uygulaması
  5. TeamSpeak Client
    TeamSpeak ClientiPhone, iPad ve iPod Touch İçin Online Toplu Konuşma Programı