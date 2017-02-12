Sapio, mobil cihazlarda sayısı çokça bulunan ve yüzeysel olan arkadaşlık uygulamalarından sıkılanlar için geliştirilmiş bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. iOS işletim sistemine sahip iPhone akıllı telefonlarınız ve iPad tabletlerinizden kullanabileceğiniz Sapio'da, fiziksel ve entelektüel cazibe düzeylerine göre kafanızın uyuştuğu biriyle eşleşip, arkadaşlık kurabiliyorsunuz. Sohbetin devamının gelip gelmemesi tamamen size kalmış, fakat Sapio için arkadaşlık uygulaması kategorisinin evrim geçirmesini sağlıyor diyebilirim.

Popüler arkadaşlık uygulamalarını daha önce incelediyseniz farketmişsinizdir, insanlar arasındaki ilişkiyi genellikle fiziksel düzeye indirirler ve "romantizm" mantığı da genellikle bu seviyede ilerler. Görünüşe göre Sapio ekibi bu durumdan pek hoşnut kalmamış ve yeni bir uygulama geliştirmeye karar vermiş. İnsan ilişkilerinin daha samimi kurulması gerektiğini düşünen Sapio, fiziksel ve entelektüel cazibe düzeylerine göre kafanızın uyuştuğu biriyle eşleşmenize olanak tanıyor. Yani muadillerinde eksik kalan özellikleri tamamlıyor.

Sapio'da çekici bulduklarınızı beğenip, ilginç bulduklarınıza sorular yöneltebiliyorsunuz. Verilen yanıtlar arasından cevapları filtreleyip, insanların içindeki gizli mücevherleri de keşfedebilirsiniz. Daha sonra hem fiziksel hem de zihinsel olarak uyuştuğunuzu düşündüğünüz insanlarla eşleşebilirsiniz.

Eğer bu tür arkadaşlık uygulaması arıyorsanız Sapio'yu ücretsiz indirebilirsiniz. Denemenizi kesinlikle öneririm.