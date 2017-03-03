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Şarkı Arşivi
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Şarkı Arşivi

Şarkı Arşivi İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Şarkı Arşivi
Şarkı Arşivi
Şarkı Arşivi
Şarkı Arşivi

Dilediğiniz müziği sözleriyle birlikte hızlıca indirebiliyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Şarkı Arşivi, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir müzik indirme uygulamasıdır. Şarkı Arşivi ile dilediğiniz şarkıyı sözleriyle birlikte pratik bir şekilde indirebiliyorsunuz.

Sevdiğiniz müzikleri akıllı telefonlarınıza ve tabletlerinize kolayca indirmenize imkan sağlayan Şarkı Arşivi, işlevsel özellikleriyle dikkat çekiyor. Dilediğiniz tarzdan dilediğiniz şarkıyı çabucak indirmenize imkan sağlayan uygulama ile neredeyse tüm aradıklarınıza erişebiliyorsunuz. Son derece kolay bir kullanıma sahip olan uygulama ile tamamen ücretsiz bir şekilde müzik dinleyebiliyorsunuz.

Basit bir arayüze sahip olan uygulamada müzik indirmek için öncelikle aradığınız şarkının adını arama kutusuna yazmalı ve ardından gelen sonuçlar arasından şarkınızı indirmelisiniz. Dilerseniz şarkının sözlerini de indirebiliyorsunuz. Bu nedenle benzerlerinden bir adım öne çıkan Şarkı Arşivi tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. Müzik dinlemeyi seviyorsanız Şarkı Arşivi'ni sakın kaçırmayın.

Şarkı Arşivi'ni Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
Toplam:
2
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
sarkiarsivi
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