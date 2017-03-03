Şarkı Arşivi
Dilediğiniz müziği sözleriyle birlikte hızlıca indirebiliyorsunuz
Şarkı Arşivi, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir müzik indirme uygulamasıdır. Şarkı Arşivi ile dilediğiniz şarkıyı sözleriyle birlikte pratik bir şekilde indirebiliyorsunuz.
Sevdiğiniz müzikleri akıllı telefonlarınıza ve tabletlerinize kolayca indirmenize imkan sağlayan Şarkı Arşivi, işlevsel özellikleriyle dikkat çekiyor. Dilediğiniz tarzdan dilediğiniz şarkıyı çabucak indirmenize imkan sağlayan uygulama ile neredeyse tüm aradıklarınıza erişebiliyorsunuz. Son derece kolay bir kullanıma sahip olan uygulama ile tamamen ücretsiz bir şekilde müzik dinleyebiliyorsunuz.
Basit bir arayüze sahip olan uygulamada müzik indirmek için öncelikle aradığınız şarkının adını arama kutusuna yazmalı ve ardından gelen sonuçlar arasından şarkınızı indirmelisiniz. Dilerseniz şarkının sözlerini de indirebiliyorsunuz. Bu nedenle benzerlerinden bir adım öne çıkan Şarkı Arşivi tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. Müzik dinlemeyi seviyorsanız Şarkı Arşivi'ni sakın kaçırmayın.
Şarkı Arşivi'ni Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- Toplam:
- 2
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0.3 ve üzeri
- Üretici:
- sarkiarsivi
Ses ve Müzik Popülerleri
- Myt Mp3 Downloader (APK)Android için MP3 İndirme Uygulaması
- iPhone Zil SesleriAndroid İçin iPhone Zil Sesleri Uygulaması
- RADYOAndroid için Ücretsiz Radyo Dinleme Uygulaması
- Konusma ve Ses kayıt - ASRAndroid için Ücretsiz Ses Kayıt Uygulaması
- Ses DeğiştiriciAndroid için Ses Değiştirme Uygulaması
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- Youtube GOYoutube Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı