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Şaşırdık mı? Overwatch Yine Yılın Oyunu Ödülü Aldı

Şaşırdık mı? Overwatch Yine Yılın Oyunu Ödülü Aldı

Geçtiğimiz sene farklı etkinliklerde birçok farklı ödül için aday gösterilen Overwatch şüphesiz ki FPS oyunlarında yeni bir sayfa açmıştı. Daha çok Diablo, Warcraft ve Starcraft gibi strateji ve rol yapma oyunlarıyla tanıdığımız Blizzard, Overwatch ile tamamen yeni bir türe giriş yapıyordu. Blizzard'ın ilk FPS oyunu olan Overwatch, 24 Mayıs 2016 tarihinde çıkış yapmış, çok kısa bir süre içinde milyonlarca oyuncuya ulaşmayı başarmıştı. Üstelik Overwatch'ın başarısı izleyen aylarda da devam etmiş, oyun daha da çok oyuncu kazanmayı başarmıştı.

Overwatch'ın yükselen yıldızı The Game Awards üzerinde ödüllendirilmiş ve oyuna "Yılın En İyi Oyunu" ödülü verilmişti. Görülen o ki Overwatch'ı ödüllendirmek için The Game Awards yeterli olmamış ve oyun dünyasının Oscar töreni olarak tanımlanabilecek DICE Awards etkinliğinde de Overwatch rakiplerini geride bırakarak yılın oyunu ödülünü kazanmayı başarmış.

Etkinlikte Overwatch, 4 farklı ödül birden kazanırken Uncharted 4'e yine 4 farklı ödül verilmiş. Pokemon GO yılın mobil oyunu, Street Fighter 5 yılın dövüş oyunu, Dark Souls 3 de yılın RPG oyunu olarak taçlandırılmaktalar.

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Overwatch
Overwatch MOBA Tabanlı Online FPS Oyunu

For Honor İncelemesi

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Yazar: - 24.02.2017

Şaşırdık mı? Overwatch Yine Yılın Oyunu Ödülü Aldı İçin Yorum Yaz

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