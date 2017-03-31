?     Geri Bildirim
Satellite
TamindirMobilOyunlarBeceriSatellite - Android Için Sonsuz Beceri Oyunu

Satellite

Satellite İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Satellite
Satellite
Satellite
Satellite

Dairelerin etrafında dönüyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 27 dakika önce

Satellite, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zorlu bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Minimalist bir tasarıma sahip olan oyunda dairelerin etrafında dönüyorsunuz.

Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz sonsuz bir beceri oyunu olan Satellite, dikkat gerektiren zevkli bir oyundur. Basit ve kolay kontrollere sahip olan oyunda dairelerin etrafında dönüyorsunuz ve diğer dairelere geçiş yapmak için ekrana bir kere dokunmanız yeterli oluyor. En uygun zamanı kollamalı ve yörünge dışına çıkmadan ilerlemelisiniz. Son derece zevkli olan Satellite'yi beğenerek oynayabileceğinizi söyleyebilirim. Arkadaşlarınızla düellolar da yapabileceğiniz oyunda kısa sürede en fazla mesafeyi almanız gerekiyor. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. 

Siyah beyaz renklerin yer aldığı oyunda uzun yolculuklara çıkıyorsunuz. Ayrıca yönettiğiniz uyduyu da değiştirebiliyor ve farklı görünüme kavuşmasını sağlayabiliyorsunuz. Liderlik tablosuna da sahip olan oyunda üst sıralara tırmanmak için çok çalışmanız gerekiyor.

Satellite oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Satellite için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Nebra Games
Satellite QR Kodu Okutarak İndir

Beceri Popülerleri

  1. Temple Run 2
    Temple Run 2Android İçin İlerlemeli Kaçış Oyunu
  2. Şeker Patlatma Oyunu
    Şeker Patlatma OyunuAndroid için Beceri Oyunu
  3. BBTAN
    BBTANAndroid için Beceri Oyunu
  4. Flappy Bird
    Flappy BirdAndroid için Zorlu Beceri Oyunu
  5. aa
    aaAndroid için Zorlu Beceri Oyunu