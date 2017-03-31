Satellite, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zorlu bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Minimalist bir tasarıma sahip olan oyunda dairelerin etrafında dönüyorsunuz.

Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz sonsuz bir beceri oyunu olan Satellite, dikkat gerektiren zevkli bir oyundur. Basit ve kolay kontrollere sahip olan oyunda dairelerin etrafında dönüyorsunuz ve diğer dairelere geçiş yapmak için ekrana bir kere dokunmanız yeterli oluyor. En uygun zamanı kollamalı ve yörünge dışına çıkmadan ilerlemelisiniz. Son derece zevkli olan Satellite'yi beğenerek oynayabileceğinizi söyleyebilirim. Arkadaşlarınızla düellolar da yapabileceğiniz oyunda kısa sürede en fazla mesafeyi almanız gerekiyor. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor.

Siyah beyaz renklerin yer aldığı oyunda uzun yolculuklara çıkıyorsunuz. Ayrıca yönettiğiniz uyduyu da değiştirebiliyor ve farklı görünüme kavuşmasını sağlayabiliyorsunuz. Liderlik tablosuna da sahip olan oyunda üst sıralara tırmanmak için çok çalışmanız gerekiyor.

Satellite oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.