Satya Nadella'dan Bill Gates ile İlgili İlk İtiraf

Microsoft'un başarılı CEO'su Satya Nadella, patronu Bill Gates ile ilgili bir itirafta bulundu.

1980'lerin başında Bill Gates "Her çalışma masasına ve her eve bir bilgisayar mutlaka koyacağız" ilkesiyle Microsoft'un gelecek hedefini belirlemişti. Ancak bugünün CEO'su,1992'li yılların Microsoft programcısı olan Nadella işin başına 2014 yılında geçtiği zaman Gates'in bu hedefinde kocaman bir kusur olduğunu fark etmiş. Natella bunu yeni dile getirdi.

Natella, "Ben 1992'de şirket bünyesine katıldığımda Gates'in bu amacını 2000'li yılların başına doğru teknolojik dünya için yerine getirebilmiştik. Ancak bu hedef o kadar büyüktü ki, sonsuza kadar devam edecek ve gittikçe zorlaşacak gibi görünüyordu" diyor.

Natella, bu hedefin mantıklı bir sonunun olduğunu düşündüğünü ve yine 2000'li yıllarda eski CEO Steve Balmer'ın "PC üretmekten çok PC teknolojisini kontrol etmekle" ilgili stratejisini daha mantıklı bulduğunu da itiraf ediyor. Natella, 2015 yılının sonlarına doğru Gates'in öngörüsüne oranla daha ayakları yere basan bir misyon edindiklerini savunuyor. Windows işletim sistemine odaklanmanın, PC üretim ve satışının peşinde koşmaktan daha önemli olduğunu da sözlerine ekliyor. Nadellaya göre, dünya da her kullanıcının daha iyi kendini geliştirebilmesi, Microsoft'un en önemli vizyonlarından bir tanesi.

Azure ve Office 3652in bu yüzden çok başarılı projeler olduğunun altını çizen Nadella, yazılım teknolojilerinin ilerlemesi ve Windows işletim sisteminin bu konuda geliştirici ve uygulayıcı olmasının her masaya bir PC koymaktan daha faydalı olduğunu savunuyor.

Bu itirafa karşılık Gates, Nadella'nın şirketin Amazon, Apple ve Google ile rekabet edecek kadar yetenekli bir stratejist olduğunu, elbette yıllar önce yanlış hedeflerin benimsenmiş olabileceğini kabul ediyor.

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