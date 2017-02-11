Save Dash
Küçük yaratık Dash'in kaderi sizin elinizde.
Save Dash, uzay temalı platform oyunu olarak Android platformunda yerini alıyor. Yüksek kalitede, detaylı grafikleriyle dikkat çeken yan kamera açısından oynanış sunan platform oyununda oyuna ismini taşıyan ufak bir yaratığı kontrol ediyoruz.
Uzay gemisinde geçen 10 farklı bölüm (2 de bonus) gördüğümüz oyunda tuzakları atlatmak için zıplama yeteneğimizi kullanıyoruz. Hayatımıza kast etmek için özellikle koyulmuş 10’dan fazla engel bulunuyor. Engelleri aşıp portala ulaşmayı başarırsak daha zorlu geçeceği belli olan sonraki bölüme geçiyoruz.
Normal, zor ve çıldırmak isteyen oyuncular için özel olmak üzere üç zorluk düzeyinde oynamamıza izin veren platform oyununda şu an için farklı mod ve karakterler yer almıyor. Refleks gerektiren ilerlemeli oyunları seviyorsanız ücretsiz iken indirip bir bakın derim.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 2
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 2.3 ve üzeri
- Üretici:
- 10ravens
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