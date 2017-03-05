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Save The Camp
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Save The Camp

(Android)
Save The Camp İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Save The Camp
Save The Camp
Save The Camp
Save The Camp
Save The Camp

Kampı korumaya ve bayrağı çaldırmamaya çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Save The Camp, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz kale savunma oyunu olarak dikkat çekiyor. Oyunda bir kampı koruyor ve bayrağın indirilmemesini sağlıyorsunuz.

Büyük bir kampı korumaya çalıştığınız bir oyun olarak dikkat çeken Save The Camp'da bayrağın çalınmamasını sağlıyorsunuz. Kampa saldıran insanlarla mücadele ettiğiniz oyunda kule savaşları yapıyor ve yabancıları engelliyorsunuz. Kendinize kuleler inşa edebildiğiniz oyunda stratejik hamleler yapıyorsunuz. Kolay bir oynanışa da sahip olan oyun, birbirinden farklı silahları da içeriyor. Bombalar, boya topları, su balonları ve daha pek çok cephane oyunda sizleri bekliyor. Stratejik noktalara kuleler inşa edebiliyor ve kuleleri geliştirerek daha dayanıklı olabiliyorsunuz. Kaynaklarınızı da en iyi şekilde kullanmalı ve yeteneklerinizi sergilemelisiniz.

Zaman öldürmek için oynayabileceğiniz oyunda eğlenceli vakitler geçirebiliyorsunuz. Oyunda dikkatli olmalı ve gelen düşmanları devredışı bırakmalısınız. Eğer bayrak indirilir ve çalınırsa işten kovuluyorsunuz. Bu yüzden düşmanları geçirmemeli ve dikkatli olmalısınız. Save The Camp oyununu sakın kaçırmayın.

Save The Camp oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
The Learning Partnership Canada
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