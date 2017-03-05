Save The Camp(iOS)
Kampı düşmanlardan koruyor ve bayrağın çalınmamasını sağlıyorsunuz
Save The Camp, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz kale savunma oyunudur. Oyunda kamp koruma işine giriyor ve bayrağın çalınmamasını sağlıyorsunuz.
Eğlenceli bir savunma oyunu olan Save The Camp, kamp koruma işine girdiğiniz bir oyundur. Oyunda size verilen bir kampı korumaya çalışıyor ve bayrağın çalınmamasını sağlıyorsunuz. Kampa gelen yabancılarla mücadele ediyor ve onları engellemeye çalışıyorsunuz. Son derece basit bir oynanışa sahip olan oyunda kendinize gözetleme ve savunma kuleleri inşa edebiliyor ve aynı zamanda kuleleri geliştirebiliyorsunuz. Stratejik kararlar almanızı gerektiren oyunda çok eğleniyorsunuz. Dikkatli olmanızı da gerektiren oyunda bayrak çalınırsa işten kovuluyorsunuz. Bu yüzden bayrağı iyi korumalı ve yabancı misafirleri devredışı bırakmalısınız. Save The Camp oyununu mutlaka denemelisiniz.
Farklı bölümlere sahip olan oyunda stratejik bölgeleri tespit etmeli ve kuleler kurarak yabancıları engellemelisiniz. Kampa saldıran yabancılara geçit vermemelisiniz. Farklı silahları da kullanabileceğiniz oyunda çok eğleniyorsunuz. Düşünmeye iten oyunda en iyi kararları almalısınız. Save The Camp oyununu sakın kaçırmayın.
Save The Camp oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 7.0 ve sonrası
- Üretici:
- The Learning Partnership Canada
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Save The Camp Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- Youtube GOYoutube Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
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