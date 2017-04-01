Scary Neighbor 3D, komşunuzun evine girmek için çaba gösterdiğiniz eğlenceli ve bir o kadar da gizemli bir oyundur. Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz Scary Neighbor 3D'yi mutlaka denemelisiniz.

Tamamı 3 boyutlu bir dünyada geçen Scary Neighbor 3D, komşunuza görünmeden evine girmeye çalıştığınız bir oyundur. Komşunuzun evinde keşif yapıyor ve zorlu görevleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Korkutucu bir atmosferde geçen oyunda şüpheli nesneler bulabiliyorsunuz. Komşunuzun evinde mezar bulabiliyor ve gizli nesneleri açığa çıkarabiliyorsunuz. Eğer komşunuza yakalanırsanız da başarısız oluyorsunuz. İlginç bir kurguya sahip olan oyunda geniş bir haritada geziyor ve yolunuzu bulmak için radar sisteminden faydalanıyorsunuz. Kolay kontrollerin de yer aldığı oyunda yüksek kaliteli grafikler yer alıyor. Ürkütücü bir havada geçen oyunda dikkatli olmalı ve komşunuza yakalanmamalısınız.

Oyundaki temel amacınız komşunuzun yatak odasına girmek ve yemeklerini çalmak. Keyifli bir deneyim sunan oyunda çok eğleniyor ve bağımlılık yaşayabiliyorsunuz. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz Scary Neighbor 3D'yi mutlaka denemelisiniz.

Scary Neighbor 3D oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.