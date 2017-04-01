Scary Neighbor 3D, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Komşunuzun evine gizlice girmeye çalıştığınız oyunda zorlu görevler sizleri bekliyor.

Komşunuzun evine gizlice girmeye çalıştığınız bir oyun olan Scary Neighbor 3D, gizemli atmosferiyle dikkat çekiyor. Oyunda evinin önünde dolaşan komşunuza görünmeden evine girmeye çalışıyor ve aynı zamanda odalarında gezerek şüpheli şeyler arıyorsunuz. Oldukça ilginç bir evde dolaşıyor ve gizli nesneleri açığa çıkarıyorsunuz. Oyundaki asıl amacımız ise anahtarı bularak komşunun odasına girmek. Zorlu ve korkutucu bir oyun olan Scary Neighbor 3D'de sürekli tedirginlik yaşıyosunuz. Oyunda başarılı olmak için komşunuzda saklanmalı ve ona görünmemelisiniz. Kolay kontrollerin ve yüksek grafiklerin yer aldığı Scary Neighbor 3D'yi mutlaka denemelisiniz.

Ürkütücü bir havada geçen oyunda dikkatli olmalı ve komşunuza yakalanmamalısınız. Keyifli bir deneyim sunan oyunda bağımlılık yaşayabiliyor ve boş zamanlarınızı zevkli şekilde değerlendirebilliyorsunuz. Scary Neighbor 3D oyununu mutlaka denemelisiniz.

Scary Neighbor 3D oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.