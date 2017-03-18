Scream Go Hero, sesle oynanan popüler oyun Don’t Stop! Eighth Note benzeri platform oyunu. Sesli komutlarımızla karakterin kontrolünü sağladığımız Android oyununda ninjanın kaderi dudaklarımızın ucunda.

Japonya’da son dönemin en çok oynanan mobil oyunlarından Don’t Stop! Eighth Note’tan esinlenerek hazırlanmış onlarca yapımdan biri Scream Go Hero. Görsellikten ziyade oynanış ön planda.

Minik ninjanın uzun bloklardan atlamasını sağlamak için yerine göre alçak ses çıkarıyor, yerine göre çığlık atıyoruz. Bloklar arasındaki boşluğa dikkat ederek ses şiddetini ayarlıyoruz. Hassasiyet ayarı da bulunmakta. Dilersek ayarı aşağı çekere çok bağırmadan da karakterimizi kontrol edebiliyoruz.