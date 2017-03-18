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18 Mart
Scream Go Hero
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Scream Go Hero

(Android)
Scream Go Hero İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Scream Go Hero
Scream Go Hero
Scream Go Hero
Scream Go Hero
Scream Go Hero

Karakterinizi sesinizle kontrol edin.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Scream Go Hero, sesle oynanan popüler oyun Don’t Stop! Eighth Note benzeri platform oyunu. Sesli komutlarımızla karakterin kontrolünü sağladığımız Android oyununda ninjanın kaderi dudaklarımızın ucunda.

Japonya’da son dönemin en çok oynanan mobil oyunlarından Don’t Stop! Eighth Note’tan esinlenerek hazırlanmış onlarca yapımdan biri Scream Go Hero. Görsellikten ziyade oynanış ön planda.

Minik ninjanın uzun bloklardan atlamasını sağlamak için yerine göre alçak ses çıkarıyor, yerine göre çığlık atıyoruz. Bloklar arasındaki boşluğa dikkat ederek ses şiddetini ayarlıyoruz. Hassasiyet ayarı da bulunmakta. Dilersek ayarı aşağı çekere çok bağırmadan da karakterimizi kontrol edebiliyoruz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 3.0 ve üzeri
Üretici:
Ketchapp
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