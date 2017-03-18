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18 Mart
Scream Go Hero
TamindirMobilOyunlarBeceriScream Go Hero - IPhone Ve IPad İçin Sesle Oynanan Ninja Oyunu

Scream Go Hero

Scream Go Hero İndir Hemen İndir

157 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Scream Go Hero
Scream Go Hero
Scream Go Hero
Scream Go Hero
Scream Go Hero

Ninjanın kontrolünü sesinizle sağlayın.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Scream Go Hero, Don’t Stop! Eighth Note benzeri sesle oynanan oyun. Ketchapp’ın olmasıyla mobil platforma öne çıkan oyun, hem iPhone hem de iPad’de oynanabiliyor ve de ücretsiz.

Japonya’da popüler olan, onlarca videosu çekilen aksiyon platform oyunu Don’t Stop! Eighth Note’tan esinlenerek geliştirilmiş oyunlardan biri.

Oyunda ninjayı bloklardan zıplatmaya çalışıyoruz. Bloklar arası boşluğa bakarak ses şiddetini ayarlamamız gerekiyor. Uzun atlayışlarda sesimizi yükseltiyor, kısa atlayış yapacağımız zaman da tam tersi sesimizi yumuşatıyoruz. Ses seviyesini ayarlama şansına sahipsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
Ketchapp
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