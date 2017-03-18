Scream Go Hero, Don’t Stop! Eighth Note benzeri sesle oynanan oyun. Ketchapp’ın olmasıyla mobil platforma öne çıkan oyun, hem iPhone hem de iPad’de oynanabiliyor ve de ücretsiz.

Japonya’da popüler olan, onlarca videosu çekilen aksiyon platform oyunu Don’t Stop! Eighth Note’tan esinlenerek geliştirilmiş oyunlardan biri.

Oyunda ninjayı bloklardan zıplatmaya çalışıyoruz. Bloklar arası boşluğa bakarak ses şiddetini ayarlamamız gerekiyor. Uzun atlayışlarda sesimizi yükseltiyor, kısa atlayış yapacağımız zaman da tam tersi sesimizi yumuşatıyoruz. Ses seviyesini ayarlama şansına sahipsiniz.