Seagate 14 ve 16 TB'lık Sabit Diskler Çıkarmaya Hazırlanıyor

Dünyanın en büyük HDD üreticilerinden olan Seagate, sabit disk teknolojilerini bir adım öteye taşımaya hazırlanıyor. SSD disklerin yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte hard disk türündeki depolama birimlerinin önemlerinin giderek azaldığı düşünülüyor. Fakat depolama alanı konusunda sabit diskler halan çok daha avantajlılar. GB başına maliyet düşünüldüğünde sabit diskler çok daha ekonomikler, ayrıca tek diskte en yüksek kapasiteyi sabit disklerde elde edebiliyorsunuz.

Günümüzde sabit disklerde en yüksek kapasite 10 TB civarında. Bu modeller piyasada nadir olarak bulunabiliyor; 8 TB kapasitesindeki sabit diskler ise biraz daha yaygın. Seagate, önümüzdeki 18 ay içinde 14 TB ve 16 TB boyutundaki sabit disk modellerini satışa sunacağını açıkladı. Daha yakın gelecekte ise 12 TB kapasitesindeki sabit diskler çıkış yapacak.

Geliştirilen 12 TB kapasitesindeki sabit diskler kullanılmakta olan helyum teknolojisine sahip olacaklar. Fakat 14 ve 16 TB kapasitesindeki sabit diskler SMR - Shingled Magnetic Recording adlı yeni bir teknolojiye sahip olacaklar. Seagate'in 2020 için hedefi ise 20 TB kapasitesindeki sabit diskler.

Daha yüksek kapasiteli sabit disklerin çıkması düşük kapasitedeki disklerin maliyetlerinin aşağı çekilmesi anlamına da gelebilir.

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