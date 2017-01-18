SearchTrack
İnternette bulduğunuz bağlantı adreslerini kategoriler halinde saklayın!
SearchTrack, Google Chrome için yapılmış bir bağlantı saklama eklentisidir.
Google Chrome eklentilerinin çoğu zaman internet deneyimimizi üst seviyeye çıkardığını görebiliyoruz. Bunun için ihtiyaçlarımıza göre doğru eklentiyi seçmek ve bulmak çok önemli. Son zamanlarda çıkan en iyi eklentiler arasında rahatlıkla sayabileceğimiz SearchTrack da kesinlikle ilk cümlede yazdığımız, deneyimi arttırma kategorisine rahatlıkla girebilecek eklentilerin başında geliyor.
SearchTrack'i tarayıcınıza kurduktan sonra sağ tarafta küçük bir artı işaretinin belirdiğini göreceksiniz. Bu işareti kullanarak, internet üzerinde gezerken bulduğunuz bağlantıları kaydedebiliyorsunuz. Bunları sadece kaydetmekle de kalmayıp, çeşitli kategoriler altında birleştirebiliyorsunuz. Yani bir "edebiyat" başlığı açarak, internet üzerinde edebiyata dair bulduğunuz bütün linkleri bir araya getirmeniz mümkün. Birçok başlık altında aynı işlemi yapabildiğiniz gibi bu başıkları başka insanlarla da paylaşmanız mümkün.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Win10/Win8.1
- Üretici:
- SearchTrack
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