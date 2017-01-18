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SearchTrack
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SearchTrack

SearchTrack İndir Hemen İndir

132 KB
Editör Puanı: 5/5
5
SearchTrack
SearchTrack
SearchTrack
SearchTrack
SearchTrack

İnternette bulduğunuz bağlantı adreslerini kategoriler halinde saklayın!

Ramazan Tugay Kahraman Son güncelleme 2 saat önce

SearchTrack, Google Chrome için yapılmış bir bağlantı saklama eklentisidir. 

Google Chrome eklentilerinin çoğu zaman internet deneyimimizi üst seviyeye çıkardığını görebiliyoruz. Bunun için ihtiyaçlarımıza göre doğru eklentiyi seçmek ve bulmak çok önemli. Son zamanlarda çıkan en iyi eklentiler arasında rahatlıkla sayabileceğimiz SearchTrack da kesinlikle ilk cümlede yazdığımız, deneyimi arttırma kategorisine rahatlıkla girebilecek eklentilerin başında geliyor. 

SearchTrack'i tarayıcınıza kurduktan sonra sağ tarafta küçük bir artı işaretinin belirdiğini göreceksiniz. Bu işareti kullanarak, internet üzerinde gezerken bulduğunuz bağlantıları kaydedebiliyorsunuz. Bunları sadece kaydetmekle de kalmayıp, çeşitli kategoriler altında birleştirebiliyorsunuz. Yani bir "edebiyat" başlığı açarak, internet üzerinde edebiyata dair bulduğunuz bütün linkleri bir araya getirmeniz mümkün. Birçok başlık altında aynı işlemi yapabildiğiniz gibi bu başıkları başka insanlarla da paylaşmanız mümkün. 

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Win10/Win8.1
Üretici:
SearchTrack

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