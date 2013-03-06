Eğer çok kullanıcı tarafından paylaşılan bir bilgisayara sahipseniz ve kişisel bilgilerinizin güvenliğine önem veriyorsanız Secret Disk ihtiyacınız olan güvenliği size sunacaktır.

Ücretsiz olan program sayesinde saniyeler içerisinde sabit diskinizi şifreleyebilirsiniz. Programın daha da kullanışlı özelliği ise şifrelenen diski görünmez hale getirmesi. Bu şekilde şifrelediğiniz diski Windows altında erişime tamamen kapatmış oluyorsunuz. Süreç boyunca sabit diskiniz normal işlevlerini yerine getirebilmektedir.