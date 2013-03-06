Secret Disk3.14
Eğer çok kullanıcı tarafından paylaşılan bir bilgisayara sahipseniz ve kişisel bilgilerinizin güvenliğine önem veriyorsanız Secret Disk ihtiyacınız olan güvenliği size sunacaktır.
Ücretsiz olan program sayesinde saniyeler içerisinde sabit diskinizi şifreleyebilirsiniz. Programın daha da kullanışlı özelliği ise şifrelenen diski görünmez hale getirmesi. Bu şekilde şifrelediğiniz diski Windows altında erişime tamamen kapatmış oluyorsunuz. Süreç boyunca sabit diskiniz normal işlevlerini yerine getirebilmektedir.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 3 / 2,148
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win2000
- Üretici:
- Privacy Root
Şifreleme Popülerleri
- Facebook Password DecryptorFacebook Şifre Çözücü
- RAR Password Cracker 4.12RAR Dosyalarının Şifrelerini Kırma Programı
- Folder LockDosya Klasör Kilitleme Programı
- Advanced Archive Password RecoveryArşiv Dosyaları İçin Şifre Kırıcı
- Asterisk KeyAsterisk Şifre Gösterici
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MEB E-Okul VBSE-Okul Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı