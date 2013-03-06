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Secret Disk
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Secret Disk

3.14
Secret Disk İndir Hemen İndir

511 KB
Editör Puanı: 3.5/5
3.5
Secret Disk
Secret Disk
Can Erdil Şentürk Son güncelleme 1 saat önce

Eğer çok kullanıcı tarafından paylaşılan bir bilgisayara sahipseniz ve kişisel bilgilerinizin güvenliğine önem veriyorsanız Secret Disk ihtiyacınız olan güvenliği size sunacaktır.

Ücretsiz olan program sayesinde saniyeler içerisinde sabit diskinizi şifreleyebilirsiniz. Programın daha da kullanışlı özelliği ise şifrelenen diski görünmez hale getirmesi. Bu şekilde şifrelediğiniz diski Windows altında erişime tamamen kapatmış oluyorsunuz. Süreç boyunca sabit diskiniz normal işlevlerini yerine getirebilmektedir.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
3 / 2,148
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win2000
Üretici:
Privacy Root

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