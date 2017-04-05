Security Eye3.5
Kameraları kontrol edebilir ve güvenliğinizi üst düzeye çıkarabilirsiniz
Security Eye, bilgisayarınızı kullanarak güvenlik kameranızı ya da web kameranızı canlı izleyebileceğiniz bir güvenlik yazılımıdır. Ses ve görüntü duyarlı olarak çalışan program ile kendinizi güvende hissedebiliyorsunuz.
Kolay kullanıma sahip olan Security Eye, aynı anda 25 kameraya kadar destek veren güçlü bir güvenlik kamerası programıdır. Kullanıcılarına büyük kolaylıklar sunan program ses ve görüntüye duyarlı olup alarm durumlarında E-posta ve SMS yoluyla uyarı verebiliyor. Ücretsiz olarak bilgisayarlarınıza kurabileceğiniz program farklı IP kameralara da destek sunuyor. Kolay kamera kurulumuna da sahip olan Security Eye, güvenliğinize yardımcı oluyor. Türkçe arayüze de sahip olan programda ekranı 4 eşit parçaya bölebiliyor ve canlı görüntüleri izleyebiliyorsunuz. Kapsamlı ve gelişmiş bir takip programı olan Security Eye ile güvenliğinize dair pek çok işi halledebiliyorsunuz.
Kayıtlar üzerinde tam hakimiyet sağlayan Security Eye, özelleştirilebilir alarm sesleri, günlük kayıt programları, entegre video oynatıcısı ve daha fazlasını sunuyor. 1200'den fazla IP kameraya destek sunan Security Eye, farklı formatlarla çıktı almanızı da sağlıyor.
Security Eye programını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce Türkçe
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Security Eye
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