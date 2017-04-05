?     Geri Bildirim
Security Eye
TamindirWindowsGüvenlikTakip Ve Filtreleme YazılımlarıSecurity Eye - Güvenlik Kamerası Kayıt Programı

Security Eye

3.5
Security Eye İndir Hemen İndir

17.6 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Security Eye
Security Eye

Kameraları kontrol edebilir ve güvenliğinizi üst düzeye çıkarabilirsiniz

Murat İşçi Son güncelleme 12 dakika önce

Security Eye, bilgisayarınızı kullanarak güvenlik kameranızı ya da web kameranızı canlı izleyebileceğiniz bir güvenlik yazılımıdır. Ses ve görüntü duyarlı olarak çalışan program ile kendinizi güvende hissedebiliyorsunuz.

Kolay kullanıma sahip olan Security Eye, aynı anda 25 kameraya kadar destek veren güçlü bir güvenlik kamerası programıdır. Kullanıcılarına büyük kolaylıklar sunan program ses ve görüntüye duyarlı olup alarm durumlarında E-posta ve SMS yoluyla uyarı verebiliyor. Ücretsiz olarak bilgisayarlarınıza kurabileceğiniz program farklı IP kameralara da destek sunuyor. Kolay kamera kurulumuna da sahip olan Security Eye, güvenliğinize yardımcı oluyor. Türkçe arayüze de sahip olan programda ekranı 4 eşit parçaya bölebiliyor ve canlı görüntüleri izleyebiliyorsunuz. Kapsamlı ve gelişmiş bir takip programı olan Security Eye ile güvenliğinize dair pek çok işi halledebiliyorsunuz.

Kayıtlar üzerinde tam hakimiyet sağlayan Security Eye, özelleştirilebilir alarm sesleri, günlük kayıt programları, entegre video oynatıcısı ve daha fazlasını sunuyor. 1200'den fazla IP kameraya destek sunan Security Eye, farklı formatlarla çıktı almanızı da sağlıyor.

Security Eye programını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Security Eye için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Win10/Win8.1
Üretici:
Security Eye

Takip ve Filtreleme Yazılımları Popülerleri

  1. Casus Bilgisayar 007 (Keylogger)
    Casus Bilgisayar 007 (Keylogger)Bilgisayar Takip Yazılımı
  2. Keylogger
    KeyloggerBilgisayar Takip ve İzleme Yazılımı
  3. Charles
    CharlesHTTP Proxy Programı
  4. Anti-Porn
    Anti-Pornİnternet Filtreleme Programı
  5. Sanal Takip
    Sanal TakipBilgisayar Takip Yazılımı