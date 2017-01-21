SeeColors, Android telefon ve tabletler için Samsung tarafından geliştirilmiş bir renk körlüğü uygulamasıdır.

Beynimiz çevredeki nesnelerden yansıyan ışınları mavi, kırmızı ve yeşil olarka algılıyor ve bu ğç rengin kombinasyonları ile milyonlarca farklı renge ulaşabiliyor. Normalde bu üç renkgin ayrı ayrı algılanması gerekirken, kimi insanlar bu renklerin birini ya da birkaçını algılayamayabiliyorlar. Renk körlüğü de işte tam ub sebepten, bu renklerden bir tanesinin algılanmamasıyla ortaya çıkıyor. Çoğu zaman bu hastalıktan muzdarip olanların farkına bile varmadığı bu rahatsızlık, onların çevreyi daha farklı görmesine de yol açıyor.

Samsung'un geliştirdiği bu uygulama ise renk körlüğü olanların renkleri algılayabilmesi için geliştirilmiş. Öncelikle bu uygulamayı indiriyor ve çeşitli testleri yapıyorsunuz. Eğer bu testlerden herhangi birinde takılırsanız, Samsung bunu algılıyor ve hangi renkleri göremediğinizi tespit ediyor. Ardından bir Samsung televizyonun başına geçerek, bu bilgiler ışığında özel olarka hazırlanmış videoları izlemeye koyuluyorsunuz. Samsung, farklı renk körlüğü sorunları için değiştirdiği bu videolar ile hastalara gerçek renkleri ilk kez sunabilmeyi vaat ediyor. İşte o uygulamanın tanıtım videolsu:

SeeColors'ın Çalıştığı Telefon Modelleri

Samsung her ne kadar güzel bir işe imza atmış olsa da bu uygulamayı kullanmak için kendi Galaxy markalı telefonlardan bir tanesini tercih etmiş olmanızı istiyor. Bu sebeple uygulamayı edinmek için aşağıda yer alan telefonlardan bir tanesini kullanmanız gerektiğinin de altını çizelim:

Galaxy S6

Galaxy S6 Edge

Galaxy S6 Edge Plus

Galaxy S6 Active

Galaxy S7

Galaxy S7 Edge

Galaxy Note 4

Galaxy Note Edge

Galaxy Note 5