Şehirler Arası Otobüs Sürme eğer otobüs kullanmayı seviyorsanız ve bu eğlenceyi mobil cihazlarınız üzerinde yaşamak istiyorsanız tavsiye edebileceğimiz bir otobüs simülatörü.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir otobüs oyunu olan Şehirler Arası Otobüs Sürme bizi gerçekçi bir otobüs kullanma tecrübesi bekliyor. Oyunda şehir içinde otobüs kullanarak para kazanmaya çalışıyoruz. Bu da trafik içine çıkarak araç kullanmamız anlamına geliyor. Şehirler Arası Otobüs Sürme'de Avrupa şehirlerine yolculuk ediyor, yolcularımızı duraklardan alarak onları en kısa sürede ulaşmak istedikleri yere bırakmaya çalışıyoruz. Bu işi yaparken de trafikteki araçlara dikkat etmemiz ve kaza yapmamamız gerekiyor.

Şehirler Arası Otobüs Sürme'de otobüsünüzü dilerseniz dış kamera açısıyla, dilerseniz kokpitten kontrol edebilmektesiniz. Otobüslerin iç tasarımlarına özen gösterildiğini söyleyebiliriz. Oyunda para kazandıkça yeni otobüslerin kilidini açabilirsiniz. Şehirler Arası Otobüs Sürme'de şu an için 6 adet otobüs yer alıyor, zamanla güncellemeler aracılığıyla bu otobüslere yenilerinin ekleneceği sözü de veriliyor.

Şehirler Arası Otobüs Sürme tamamen Türkçe içeriğe sahip olan bir oyun. Güzel grafikler, gerçekçi yapı, 20'den fazla görev, köy, şehir ve otoban yolları Şehirler Arası Otobüs Sürme'nin diğer özellikleri arasında.