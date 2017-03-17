Şehirler Arası Otobüs Sürme eğer otobüs kullanma eğlencesini mobil cihazlarınız üzerinde yaşamak isterseniz oynamaktan keyif alabileceğiniz bir otobüs simülatörü.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir otobüs oyunu olan Şehirler Arası Otobüs Sürme'de gerçekçi bir otobüs kullanma tecrübesi bizi bekliyor. Oyunda Avrupa ve Türkiye yollarında otobüs kullanmamıza izin veriliyor, biz de bu yollar üzerinde yolcu taşıyarak para kazanmaya çalışıyoruz.

6 farklı otobüse yer veren Şehirler Arası Otobüs Sürme'de trafik içinde yol alırken yolcuları duraklardan almamız ve onları varmak istedikleri noktaya en hızlı şekilde bırakmamız gerekiyor. Otobüsümüzle yol alırken kaza yapmamaya özen göstermeliyiz. Yolcuları taşıdıkça para kazanıyoruz ve yeni otobüslerin kilidini açabiliyoruz.

Şehirler Arası Otobüs Sürme'de aracınızı dış kamera açısıyla yönetebileceğiniz gibi kokpit kamerasından da yönetebilir ve daha gerçekçi bir sürüş deneyimi elde edebilirsiniz.