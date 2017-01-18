Seksi Değilsin Dediler YouTube Kanalını Kapattılar

Dilara Ece Çelik adındaki genç kadın, yeterince seksi videolar yayınlamadığı içim makyaj kanalının kapatıldığını iddia etti.

YouTube’daki kanalında makyaj videoları paylaşan make-up artist Dilara Ece Çelik, yeterince seksi ve zayıf olmadığı için yönettiği YouTube kanalının çalıştığı dijital pazarlama ajansı tarafından kapatıldığını ve hakarete maruz kaldığını öne sürdü.

Gzone’nin haberine göre, kapandığında 15 bin takipçisi olan makyaj artisti Çelik, kanalının kapatılma sebebi olarak çalıştığı dijital pazarlama ajansının kendisine "kilolu olduğu için" artık yatırım yapmayacaklarını söylediklerini de anlattı.

Genç makyöz şöyle konuştu, "Dilara Ece Çelik kanalında güzellik ve sohbet videolarım vardı. Sözleşmesiz çalıştığım ajans bana uzun süredir bütçeli kozmetik markalarıyla çalışabilmemiz için kilo vermem gerektiği konusunda baskı yapıyordu. Ajans sahibi, diğer Youtuberları örnek göstererek beni küçümsüyordu. Kanalımın hızlı büyümesi için beni at gibi koşturdular. Onların istediği viral, seksi ilgi çekici videoları yüklemeyince istedikleri gibi bir ayda 50 bin takipçiye ulaşamadım. Ajans sahibinin amacı sadece benim imajımı pazarlayıp üzerimden para kazanmak olduğu için dış görünüşümle onu tatmin edemedim ve kanalım kapatıldı. Videolarım silindi ve kanalımın adı değiştirildi."