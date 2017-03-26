Semerkand Takvimi
Semerkand Takvimi uygulamasıyla Android cihazlarınızdan namaz saatlerine kalan zamanı takip edebilirsiniz.
Semerkand Takvimi uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınızdan namaz saatlerine kalan zamanı takip edebilirsiniz.
Yaprak takvimlerdeki konsepti mobil cihazlarınıza getiren Semerkand Takvimi uygulamasında seçtiğiniz şehre göre namaz vakitleri, Hicri ve Rumi takvim, çeşitli sözler, şiirler gibi içerikler sunuyor. Namaz vaktine kalan süreyi de gösteren uygulama, alarm kurarak da namaz vaktinden haberdar olmanızı sağlıyor. Uygulamaya girmeden, ana ekran üzerinden namaz vakitlerini takip edebilmeniz için 4 farklı widget tasarımı sunan uygulamada önceki yıllara ait takvim sayfalarını içeren Arşiv’e de göz atabilirsiniz.
Toplamda 100’ün üzerinde ülke ve 3500’ün üzerinde konuma ait namaz vakitlerini sunan Semerkand Takvimi uygulamasında, dini gün ve gecelerin olduğu bir sayfaya da yer verilmiş. Birden fazla konum için namaz vakitlerini ayarlayabilmenize ve bunlar arasında kolayca geçiş yapabilmenize de imkan sağlayan Semerkand Takvimi ücretsiz olarak sunuluyor.
Özellikler:
- Dikey ve yatay takvim,
- Namaz vakitleri için alarm,
- Alarm saatleri için hatırlatma ekranı,
- Alarm tonları ayarlama,
- 4 farklı widget,
- Önceki yıllara ait takvim sayfaları,
- 100’ün üzerinde ülke ve 3500’ün üzerinde konuma ait namaz vakitleri,
- Dini gün ve geceler sayfası,
- Birden fazla konum için namaz vakti ekleme,
- Bildirim çubuğu özelliği.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0 ve üzeri
- Üretici:
- Semerkand Mobil
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