Sendvid uygulamasıyla videolarınızı iOS işletim sistemli cihazlarınızdan oldukça kolay bir şekilde internete yükleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

İnternette yayınlamak istediğiniz videolarınızı çok basit bir şekilde yükleyebilmenize ve paylaşabilmenize olanak sağlayan Sendvid uygulamasında endişe edebileceğiniz hiçbir gizlilik ayarı bulunmuyor. Videolarınızı ücretsiz olarak barındırabileceğiniz ve paylaşabileceğiniz platformda pek çok imkan da sizler için sunuluyor.

Videolarınızı sosyal ağlarda, forumlarda ve topluluklarda, sohbet ve SMS mesajlarında paylaşabilmenize olanak sağlayan uygulamada, web siteniz veya bloğunuza embed kodlarını ekleyebilmeniz için de araçlar sunuluyor. Hiç kimsenin görmesini istemediğiniz videoları da yine sadece size özel olarak yükleyebileceğiniz ve barındırabileceğiniz Sendvid uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza yükleyebilirsiniz.

Özellikler: