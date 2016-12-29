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Sendvid
TamindirMobilFotoğraf Ve VideoSendvid - IPhone Ve IPad Için Video Paylaşım Uygulaması

Sendvid

Sendvid İndir Hemen İndir

5.5 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Sendvid
Sendvid
Sendvid
Sendvid

Sendvid ile videolarınızı oldukça kolay bir şekilde yükleyerek istediğiniz her yerde paylaşabilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 2 saat önce

Sendvid uygulamasıyla videolarınızı iOS işletim sistemli cihazlarınızdan oldukça kolay bir şekilde internete yükleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

İnternette yayınlamak istediğiniz videolarınızı çok basit bir şekilde yükleyebilmenize ve paylaşabilmenize olanak sağlayan Sendvid uygulamasında endişe edebileceğiniz hiçbir gizlilik ayarı bulunmuyor. Videolarınızı ücretsiz olarak barındırabileceğiniz ve paylaşabileceğiniz platformda pek çok imkan da sizler için sunuluyor.

Videolarınızı sosyal ağlarda, forumlarda ve topluluklarda, sohbet ve SMS mesajlarında paylaşabilmenize olanak sağlayan uygulamada, web siteniz veya bloğunuza embed kodlarını ekleyebilmeniz için de araçlar sunuluyor. Hiç kimsenin görmesini istemediğiniz videoları da yine sadece size özel olarak yükleyebileceğiniz ve barındırabileceğiniz Sendvid uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza yükleyebilirsiniz.

Özellikler:

  • Videolarınızı sosyal ağlarda paylaşma,
  • Forumlarda veya topluluklarda videolarınızı yayınlayabilme,
  • Videolarınızı web sitesine veya bloga gömme (embed),
  • Videolarınızı e-postaya ekleme,
  • videolarınızı sohbet veya SMS’lerde gönderebilme,
  • Videolarınızı sadece sizin görebileceğiniz şekilde saklama ve barındırma.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
Flixya Entertainment, LLC
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