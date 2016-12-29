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Sendvid
TamindirWebVideoSendvid - Video Paylaşım Servisi

Sendvid

(Web)
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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Sendvid
Sendvid

Sendvid ile videolarınızı hızlı ve kolay bir şekilde yükleyerek istediğiniz platformda paylaşabilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 2 saat önce

Sendvid platformu ile videolarınızı hızlı ve kolay bir şekilde yükleyebilir ve sosyal ağlarda paylaşabilirsiniz.

Hem internet tarayıcılarında hem de mobilde kullanılabilen Sendvid platformu, başkalarıyla paylaşmak istediğiniz videolarınızı kolaylıkla yükleyebilmenize olanak sağlıyor. HD kalitesinde videolarınızı yükleyebileceğiniz ve bağlantıyı paylaşmadığınız sürece videonun gizli kalmasını sağlayan platformda yine işinize yarayacak birçok işlev sunuluyor.

Videolarınızı e-postaya ekleme, sosyal ağlarda paylaşma, sohbet uygulamaları ve SMS mesajlarında paylaşma, web sitenize veya blogunuza embed kodlarıyla gömme gibi faydalı araçlar sunan platformda endişelenebileceğiniz hiçbir gizlilik ayarı bulunmuyor. Siz de videolarınızı hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde paylaşmak istiyorsanız Sendvid platformunu kullanabilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Web Tabanlı
Üretici:
Flixya Entertainment, LLC

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