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Sentinel 2B Uydusu Yörüngede Yerini Aldı

sentinel 2b uydusu uzayda yerini aldı

Daha önce gönderilmiş gözlem uydusu Sentinel 2A ile birlikte 180 derecelik açılarla Dünya’dan görüntü toplayacak Sentinel 2B yörüngede yerini aldı.

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA), Kopernik çevre izleme programı kapsamında fırlattığı, Vega roketine bağlı "Sentinel 2B" gözlem uydusu 1,5 ton ağırlığında. Uydunun taşıdığı kamera, Dünya yüzeyinin fotografik ve kızılötesi haritalarının çıkarılmasında yardımcı olacak.

Sentinel 2A ile birlikte 5 günde bir yeryüzünün tam bir yüzey haritasını çıkartacak olan Sentinel 2B, bilimsel ve politik alanlarda gerekli bilgilerin yanında, kentsel planlama konusunda da kullanılabilecek. Bugün, Türkiye saati ile  04:49'da Fransız Ginesi'ndeki Kourou Uzay Üssü'nden havalanan uydu, yeryüzünün şimdiye kadar çekilmiş en net ve anlaşılır görüntülerini sağlayacak.

ESA'nın Dünya Gözlem Programları Direktörü Josef Aschbacher, Sentinel uydularının programın 'kalbi' olduğunu vurguladı. Program kapsamında şimdiye kadar Sentinel 1A, Sentinel 1B, Sentinel 2A ve Sentinel 3A uyduları uzaya fırlatılmıştı.

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Yazar: - 07.03.2017

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