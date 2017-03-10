Serinin 8. Filmi için Hem Hızlı Hem de Öfkeli Fragman

14 Nisan’da vizyona girecek efsane film serisi Fast and Furious’un (Hızlı ve Öfkeli) 8. filminin fragmanı yayınlandı. Fragman bize sanki çok ama çok öfkeliymiş gibi göründü.

Başrollerinde Paul Walker ve Vin Diesel’in oynadığı ünlü aksiyon filmi, 2001’den beri hayatımızda. Paul Walker’ın hayatını kaybetmesinin ardından sona ereceği düşünülen film, kadrosunu daha da genişleterek beyaz perdeye gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz bölümde Jason Statham’in de oyuncuları arasına katıldığı serinin devam filminde yeni bir sürpriz isim var, Charlize Theron.

Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı filminden sonra Paul Walker'in oynamadığı ikinci film olacak Hızlı ve Öfkeli 8’e, Eva Mendes'de Daha Hızlı Daha Öfkeli filmindeki Monica Fuentes rolüyle geri dönüyor. Yapımcısı Neal H. Moritz’in, serinin yedinci filmden daha güzel olacağının garantisini verdiği filmin fragmanı sizlerle: