Ses Komutlarıyla Photoshop Dönemi Başlayabilir

Adobe, bir iPad kullanıcısınn, sesli komutlar göndererek fotoğraflarına basit düzenlemeler yapmasını tasvir eden bir konsept video yayınladı. Şirketin önümüzdeki dönemde yayınlaması beklenen bu teknoloji oldukça heyecan verici bulundu.

Yayınlanan videoyla birlikte Adobe, iPad üzerinde ses komutlar ile bir fotoğrafın üzerinde küçük değişiklikler yapan ve bunu Facebook'a yükleyen birinin görüntülerini bizlere izletti. Bunu yaparken ekranın sağ üstünde yer alan mikrofon işaretine basan ve kendisi ile iletişime geçen bir yapay zeka yoluyla değişiklikleri yapan kullanıcı, oldukça basit komutlarla işini halledebildi.

Gerçek anlamda çalışmaya başlaması ile birlikte dokunmatik ekranlardan bile daha avantajlı olabilecek olan bu sistem, henüz gerçeğe taşınmadığı için ne kadar etkin kullanılabildiğini ve ne tür değişiklikler yapabildiğimizi bilmiyoruz. Eğer bir yapay zeka yoluyla etkileşime geçeceksek, yapabileceklerimizin sınırının artacağı ve kontrol için belirli komutları ezberlememizin de gerek kalmayacağı düşünülüyor.

Adobe konu hakkında açıklama yapmazken, videonun altına şu küçük notu düştü: "Yaratıcı müşterilerimizin resimleri kolay ve etkileyici bir şekilde aramasına ve düzenlemesine olanak tanıyan sağlam multimodal ses tabanlı bir arayüze doğru bir ilk adım."

2017 yılı içerisinde görmemiz muhtemel olan bu teknolojiye dair Adobe tarafından hazırlanan o konsept videoyu ise hemen aşağıdan izlemeniz mümkün. İyi seyirler!

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