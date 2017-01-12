?     Geri Bildirim
Çekiliş
TamindirHaberYazılımSes Komutlarıyla Photoshop Dönemi Başlayabilir

Ses Komutlarıyla Photoshop Dönemi Başlayabilir

Adobe ses komut

Adobe, bir iPad kullanıcısınn, sesli komutlar göndererek fotoğraflarına basit düzenlemeler yapmasını tasvir eden bir konsept video yayınladı. Şirketin önümüzdeki dönemde yayınlaması beklenen bu teknoloji oldukça heyecan verici bulundu.

Yayınlanan videoyla birlikte Adobe, iPad üzerinde ses komutlar ile bir fotoğrafın üzerinde küçük değişiklikler yapan ve bunu Facebook'a yükleyen birinin görüntülerini bizlere izletti. Bunu yaparken ekranın sağ üstünde yer alan mikrofon işaretine basan ve kendisi ile iletişime geçen bir yapay zeka yoluyla değişiklikleri yapan kullanıcı, oldukça basit komutlarla işini halledebildi. 

Gerçek anlamda çalışmaya başlaması ile birlikte dokunmatik ekranlardan bile daha avantajlı olabilecek olan bu sistem, henüz gerçeğe taşınmadığı için ne kadar etkin kullanılabildiğini ve ne tür değişiklikler yapabildiğimizi bilmiyoruz. Eğer bir yapay zeka yoluyla etkileşime geçeceksek, yapabileceklerimizin sınırının artacağı ve kontrol için belirli komutları ezberlememizin de gerek kalmayacağı düşünülüyor.

Adobe konu hakkında açıklama yapmazken, videonun altına şu küçük notu düştü: "Yaratıcı müşterilerimizin resimleri kolay ve etkileyici bir şekilde aramasına ve düzenlemesine olanak tanıyan sağlam multimodal ses tabanlı bir arayüze doğru bir ilk adım." 

2017 yılı içerisinde görmemiz muhtemel olan bu teknolojiye dair Adobe tarafından hazırlanan o konsept videoyu ise hemen aşağıdan izlemeniz mümkün. İyi seyirler!

İndir658.67 KB
Adobe Photoshop
Adobe Photoshop Profesyonel Fotoğraf Düzenleme Programı

Dikkat! Adobe Ürünleri Güvenlik Nedeniyle Güncellendi

Adobe ve Nvidia Son Derece Gerçekçi Bir 3D Dijital Resim Yapabilme Projesi Geliştiriyorlar


Editöre Yaz:
Yazar: - 12.01.2017

Ses Komutlarıyla Photoshop Dönemi Başlayabilir İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Karşıyaka e-Spor Sahasına Giriş Yapıyor Karşıyaka e-Spor Sahasına Giriş Yapıyor Türkiye'nin ve İzmir'in en köklü spor kulüplerinden bir tanesi olan Karşıyaka, yaptığı açıklama ile e-Spor branşı için ilk adımları attığını…
Opera Neon İsimli Deneysel Tarayıcısını Yayınladı Opera Neon İsimli Deneysel Tarayıcısını YayınladıOpera tarayıcı geleneksel tarayıcılardan farklı olabilmek için her türlü deneysel yeniliğe açık olduğunu bir kez daha kanıtladı. Yeni tanıttığı… HTC U Play Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı HTC U Play Özellikleri, Çıkış Tarihi ve FiyatıTayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC, 2017 yılına birbirinden güzel akıllı telefonları tanıtarak başladı. HTC U Ultra ve HTC U Play'i…
LG ve Samsung'un Bükülebilir Telefonları Bu Sene Çıkarabilir Twitter Dashboard Uygulaması Kapandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

YAZILIM HABERLERİ

Tamindir E-Bülten