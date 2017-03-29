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Tatil Rezervasyon Sitesi Booking.com'un Türkiye Hizmeti Durduruldu

Seyahat ve Rezervasyon Sitesi Booking.com Türkiye Hizmetini Durdurdu

Uluslararası seyahat ve rezervasyon sitesi Booking.com'un durdurulma kararı TURSAB'ın açtığı dava sonrasında alındı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, birlik üyesi seyahat acentalarına karşı gerçekleştirilen haksız rekabetin önlenmesi amacıyla Booking.com'a dava açmıştı. Bu dava sonucunda, çevrimiçi rezervasyon portalı Booking.com’un Türkiye’deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararı verildi.

TÜRSAB, Rekabet Kurumu’na daha önce gerçekleştirdiği başvurusunda da, Booking.com BV şirketini rekabete aykırı eylemlerinden dolayı Rekabet Kurumunca 2 milyon 543 bin 992,85 TL idari para cezasına çarptırmıştı.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul (5).Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2015/1174 E. sayılı dosyası ile açılan davanın 29.03.2017 tarihli duruşmasında hizmeti tedbiren durdurma kararı verildi. Kararda, Booking.com internet adresi üzerinden veya oluşturacakları başka bir adres üzerinden, Türkiye’de yerleşik otel, konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılık edilmesi yönündeki faaliyetin durdurulmasına, bu konuda Bilgi Teknolojileri Kurumu’na da bir yazı yazılacak.

Seyahat ve Rezervasyon Sitesi Booking.com

Booking.com’a BTK tarafından uygulanacak erişim engelinin, Mahkeme kararının tebliğinin ardından uygulanması bekleniyor.

İndir17.9 MB
Booking.com iOS
Booking.com iOS iPhone, iPad ve iPod Touch İçin Booking.com Mobil Uygulaması

İndir9.8 MB
Booking.com Android
Booking.com Android Otel Bulma ve Rezervasyon Uygulaması

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Yazar: - 29.03.2017

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