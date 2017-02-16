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SGK Ödeme Başvuruları Artık e-Devlet ile Yapılabilecek

e-devlet

Teknoloji her şeyi kolaylaştırdı da şu devlet dairelerindeki "bugün git yarın gel" işlemlere bir el atamadı diyorduk ki, e-Devlet’ten güzel bir haber geldi.Emekli aylıkları, geçici iş göremezlik parası ve emzirme yardımı gibi SGK ödemelerine başvuruyu artık evimizden yapabileceğiz. Aylarca süren işlemler, yeni sistemle bir kaç gün içerisinde hallolacak.

Bu yeni hizmetle, kurum hesabına geri dönen ödemeler gibi yaşanılan aksaklıklar ortadan kalkacak. e-Devlet üzerinden başvurma imkanı, dilekçe ile yapılan başvuruların sebep olduğu tüm yavaşlamaları sona erdirecek. e-Devlet’e hesap tanımı yapıldıktan 2-3 gün içerisinde tüm ödemeler alınabilecek. Üstelik para yatırıldığında kısa mesaj ve e-posta ile haber de verilecek.

Kısacası başvurup haftalarca banka hesabınızı ümitle kontrol edip, tam unuttuğunuz o anda gelen parayı,  zamanında çekemediğiniz için kuruma geri dönmesi problemini yaşamayacaksınız. Ne diyelim, teşekkürler e-Devlet!

İndir
E-Devlet Kapısı Android
E-Devlet Kapısı Android Android için E-Devlet Mobil Uygulaması

İndir16 MB
E-Devlet Kapısı iOS
E-Devlet Kapısı iOS iPhone için E-Devlet Uygulaması

İndir
e-Devlet Anahtar Android
e-Devlet Anahtar Android Android İçin e-Devlet Güvenli Giriş Uygulaması

İndir2 MB
e-Devlet Anahtar iOS
e-Devlet Anahtar iOS iPhone İçin E-Devlet Güvenli Giriş Yapma Uygulaması

İndir377 KB
SGK Hizmet Dökümü 4a Android
SGK Hizmet Dökümü 4a Android Android İçin 4a Hizmet Sorgulama Uygulaması

Lisans ve Lisansüstü Burs Başvuruları e-Devlet Kapısında!

Artık e-Devlet Kapısı Şifrenizi SMS ile Alabileceksiniz

Yazar: - 16.02.2017

SGK Ödeme Başvuruları Artık e-Devlet ile Yapılabilecek İçin Yorum Yaz

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