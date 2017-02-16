SGK Ödeme Başvuruları Artık e-Devlet ile Yapılabilecek

Teknoloji her şeyi kolaylaştırdı da şu devlet dairelerindeki "bugün git yarın gel" işlemlere bir el atamadı diyorduk ki, e-Devlet’ten güzel bir haber geldi.Emekli aylıkları, geçici iş göremezlik parası ve emzirme yardımı gibi SGK ödemelerine başvuruyu artık evimizden yapabileceğiz. Aylarca süren işlemler, yeni sistemle bir kaç gün içerisinde hallolacak.

Bu yeni hizmetle, kurum hesabına geri dönen ödemeler gibi yaşanılan aksaklıklar ortadan kalkacak. e-Devlet üzerinden başvurma imkanı, dilekçe ile yapılan başvuruların sebep olduğu tüm yavaşlamaları sona erdirecek. e-Devlet’e hesap tanımı yapıldıktan 2-3 gün içerisinde tüm ödemeler alınabilecek. Üstelik para yatırıldığında kısa mesaj ve e-posta ile haber de verilecek.

Kısacası başvurup haftalarca banka hesabınızı ümitle kontrol edip, tam unuttuğunuz o anda gelen parayı, zamanında çekemediğiniz için kuruma geri dönmesi problemini yaşamayacaksınız. Ne diyelim, teşekkürler e-Devlet!