Shadow of Mordor Devam Oyunu Shadow of War Ufukta Göründü!

2014 yılında çıkış yapan ve tadı damağımızda kalan bir Orta Dünya hikayesine sahip olan aksiyon oyunu Middle-Earth: Shadow of Mordor'un devam oyununun adı sızdırıldı. Sızdırılan bilgilere göre yeni oyunun adı Middle-Earth: Shadow of War olacak. Shadow of War çıkış tarihi ise 22 Ağustos olarak gösteriliyor. Hatırlanacağı üzere Shadow of Mordor, Yüzüklerin Efendisi filmleriyle bağlantılı alternatif bir hikayeye sahipti. Bu hikaye bizi Yüzüklerin Efendisi filmlerinden önceki dönemlere götürüyor, güç yüzüklerinin nasıl yaratıldığını öğrenmemize imkan tanıyordu. Kahramanımız olan Talion'un ve ona yardımcı olan Celebrimbor'un karanlık geçmişleri ise oyuna gizemli ve sürükleyici bir yapı kazandırıyordu.

Shadow of Mordor'u oynayalı çok zaman oldu, açıkçası oyunu hem hikaye, hem teknoloji, hem de oynanış olarak bir hayli beğenmiştim. Daha önceden Shadow of Mordor'un devam oyununun seslendirmelerinin yapıldığına dair bilgiler internete düşmüştü. Fakat yeni sızdırılan bilgiler çok daha kapsamlı. Üstelik oyunun kutulu versiyonunun görüntüleri de paylaşıldı.

Shadow of War'ın hikayesi şu şekilde açıklanıyor:

"Kendi ordunuzu kurmak için düşman hatlarının arkasına gidecek, kaleleri fethedecek ve Mordor'u içeriden kontrolünüz altına alacaksınız. "

Shadow of Mordor oyununun en başarılı özelliklerinden biri olan Nemesis sistemi yeni oyunda da korunacak ve geliştirilecek. Bu sistemle ilişkili olarak her düşmanımızın ve peşlerindeki takipçilerinin özel kişisel hikayelere sahip olacağı belirtiliyor.

Yeni oyunda Sauron'un kendisiyle yüzleşeceğimize dair iddialar da yer alıyor. Sauron reyizi bütün ihtişamıyla karşımızda görmek oldukça ilginç bir tecrübe olabilir. Ayrıca düşmanlarımız arasında Yüzüktayfları olarak da bilinen Nazgul'ün de yer alacağı iddialar arasında.

Shadow of War, yine Monolith tarafından geliştiriliyor. Oyunun dağıtımcılığını da yine Warner Bros. üstleniyor. Shadow of War'un standart sürümünün yanında gold sürümü de satışa çıkacak. Gold sürümde ek bir senaryo, ek bir kahraman, bu kahramana özel yeni yetenekler, yan görevler ve ek içerikler de yer alacak. Ayrıca 2 ek Nemesis genişlemesi de gold sürümle oyunculara sunulacak. Bu genişlemeler Nemesis sistemine farklı bir ork kabilesi ve farklı kaleler ekleyecek. Oyunun PlayStation 4 ve Xbox One versiyonlarının standart sürümleri 60, gold sürümleri 100 $ fiyat etiketine sahip. Shadow of War PC versiyonu ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmıyor.

Umarız oyunun PC versiyonu için çok beklemek zorunda kalmayız; zira Shadow of Mordor şu ana kadar oynadığımız en başarılı Orta Dünya oyunlarından bir tanesiydi.

Outlast 2'nin Geliştirme Süreci Tamamlandı