Shadow of War'ın Hikayesi ve Dünyası ile İlgili Yeni Bilgiler Paylaşıldı

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bir sızıntı sonrasında aciliyetle duyurulan Middle-Earth: Shadow of War ağzımızı açık bırakan bir sinematik video ile bizi karşılamıştı. Daha sonradan yayınlanan Middle-Earth: Shadow of War oynanış videosu ise bize oyunun içinden görüntüler sunmuş, oyun mekaniklerini bize göstermişti. 2014 yılında çıkış yapan Middle-Earth: Shadow of Mordor gayet başarılı bir oyundu. Yüzüklerin Efendisi filmleri ile bağlantılı olan; detaylı ve derin bir alternatif hikaye sunan bu oyun açık dünya ve oyun dinamikleri anlamında da bizi tatmin etmişti. Bu başarılı oyunun ardından Middle-Earth: Shadow of War'ın bize ne tür yenilikler ve geliştirmeler sunacağı merak ediliyordu. Yayınlanan uzun oynanış videosu bize oyunda karşılacağımız bu tür yenilikler ve geliştirmeler hakkında bir miktar fikir vermişti. Oyunu geliştiren Monolith'in başındaki isim Michael de Player ise oyun hakkında yeni bilgiler paylaştı.

Plater'ın sözlerine göre Middle-Earth: Shadow of War, Shadow of Mordor ile kıyaslandığında çok daha geniş bir dünyaya sahip olacak. Bu genişlemenin oyunun hikayesi ile bağlantılı olması güzel bir durum. Yeni oyunda Sauron'un gücünü ve ordularını büyüttüğünü görüyoruz, bu da Karanlık Lord'un Mordor sınırlarının dışına çıkması anlamına geliyor. Cadı Kral tarafından yönetilen Yüzük Tayfları ve ork orduları Mordor sınırlarını geçiyor, insanlara ait olan Minas Ithil şehrini ele geçiriyor ve bu şehri Cadı Kral'ın kulesi olan Minas Morgul'a dönüştürüyor. Yani Middle-Earth: Shadow of War'da oyun haritasına Mordor'dan Gondor sınırına kadar uzanan topraklar da dahil ediliyor.

Oyunun sanat yönetmeni Phil Straub ise Middle-Earth: Shadow of War haritasındaki çeşitlilikten bahsediyor. Straub'a göre Middle-Earth: Shadow of War'da coğrafi çeşitlilik oyun haritasının genişlemesine bağlı olarak artıyor. Yeni oyunda karlı dağlık araziler, ormanlar ve farklı şartlara sahip yerleri ziyaret edebileceğiz. Geliştirici ekibin oyunun ölçeğini genişletmeye odaklandığı da paylaşılan bilgiler arasında.

Açıkçası Middle-Earth: Shadow of War oynanış videosu sinematik videosu kadar heyecan verici görünüyordu. 22 Ağustos tarihinde çıkış yapacak oyun Steam üzerinde ön siparişe açılmıştı.

