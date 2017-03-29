Shadowblood
Efsanevi canavarlarla mücadele ediyor ve rakiplerinizle düellolar gerçekleştiriyorsunuz
Shadowblood, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunudur. Harika grafiklerin yer aldığı oyunda gerçek zamanlı savaşlara dahil oluyor ve rakiplerinize meydan okuyorsunuz.
Farklı özel yetenekleri kullanabileceğiniz ve gerçek zamanlı savaşlara katılabileceğiniz zevkli bir rol yapma oyunu olan Shadowblood, rakiplerinize meydan okuduğunuz bir oyundur. Strateji tabanlı bir oyun olan Shadowblood geniş bir dünyada geçiyor. Efsanevi canavarların da yer aldığı oyunda canavarlarla mücadele edebiliyorsunuz. 6 farklı eşsiz karakterin de yer aldığı oyunda dilediğinizi seçebiliyor ve karakterinizi geliştirerek güçlü bir hale gelmeye çalışıyorsunuz. Kanlı savaşların ve bire bir düellolların gerçekleştiği oyunda yapabileceklerinizin hepsini ortaya koymalısınız. Becerilerinizi sonuna kadar kullanmanız gereken oyunda dikkatli olmalı ve rakiplerinizi alt etmelisiniz. Farklı silahların da yer aldığı oyunda farklı zırhlar kuşanabiliyorsunuz. 3 binden fazla ruh taşını da toplayarak gücünüze güç katabiliyorsunuz.
Rol oyunu severlerin mutlaka denemesi gereken bir oyun olan Shadowblood, efsanevi ortamı ve farklı karakterleriyle de dikkatimizi çekiyor. Bağımlılık etkisi bir hayli yüksek olan oyunda tüm stratejik bilginizi kullanmalı ve rakiplerinizi kolayca alt etmelisiniz. Shadowblood sizleri bekliyor.
Shadowblood oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.1 ve üzeri
- Üretici:
- UTPlus Interactive Inc.
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