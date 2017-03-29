Shadowblood, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Efsanevi yaratıkların ve zorlu rakiplerin yer aldığı oyunda gerçek zamanlı savaşlara dahil oluyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz harika bir rol yapma oyunu olan Shadowblood, zevkli kurgusuyla ilgi çekiyor. Efanevi canavarların yer aldığı oyunda birebir düellolar yapabiliyor ve güç mücadelesi verebiliyorsunuz. Geniş bir dünyada geçen oyunda dikkatli olmalı ve yeni yerler keşfetmelisiniz. 6 farklı karakterin yer aldığı oyunda karakterinizi seçerek geliştiriyor ve daha güçlü bir hale de gelebiliyorsunuz. Becerilerinizi sonuna kadar sınayabildiğiniz oyunda farklı özel güçler de kullanabiliyorsunuz. Farklı silahları da kullanabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Harika grafiklerin yer aldığı oyunda gerçek zamanlı savaşlara dahil oluyor ve rakiplerinize meydan okuyorsunuz. 3 binden fazla ruh taşını da toplayarak gücünüze güç katabiliyorsunuz.

Kolay oynanışa sahip bir rol yapma oyunu olan Shadowblood, efsanevi canavarların yer aldığı bir oyundur. Oyunda ufak çaplı bağımlılık yaşıyor ve stratejik bilginizi sonuna kadar test ediyorsunuz. Dikkatli olmanızı gerektiren oyunu mutlaka denemelisiniz. Shadowblood oyununu mutlaka denemelisiniz.

Shadowblood oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.