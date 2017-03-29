Shadowblood(iOS)
Rakiplerinizi alt etmeye çalışıyor ve efsanevi yaratıklarla mücadele ediyorsunuz
Shadowblood, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Efsanevi yaratıkların ve zorlu rakiplerin yer aldığı oyunda gerçek zamanlı savaşlara dahil oluyorsunuz.
Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz harika bir rol yapma oyunu olan Shadowblood, zevkli kurgusuyla ilgi çekiyor. Efanevi canavarların yer aldığı oyunda birebir düellolar yapabiliyor ve güç mücadelesi verebiliyorsunuz. Geniş bir dünyada geçen oyunda dikkatli olmalı ve yeni yerler keşfetmelisiniz. 6 farklı karakterin yer aldığı oyunda karakterinizi seçerek geliştiriyor ve daha güçlü bir hale de gelebiliyorsunuz. Becerilerinizi sonuna kadar sınayabildiğiniz oyunda farklı özel güçler de kullanabiliyorsunuz. Farklı silahları da kullanabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Harika grafiklerin yer aldığı oyunda gerçek zamanlı savaşlara dahil oluyor ve rakiplerinize meydan okuyorsunuz. 3 binden fazla ruh taşını da toplayarak gücünüze güç katabiliyorsunuz.
Kolay oynanışa sahip bir rol yapma oyunu olan Shadowblood, efsanevi canavarların yer aldığı bir oyundur. Oyunda ufak çaplı bağımlılık yaşıyor ve stratejik bilginizi sonuna kadar test ediyorsunuz. Dikkatli olmanızı gerektiren oyunu mutlaka denemelisiniz. Shadowblood oyununu mutlaka denemelisiniz.
Shadowblood oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 7.0 ve sonrası
- Üretici:
- UTPlus Interactive Inc.
Rol Yapma Popülerleri
- Mannequin ChallengeiPhone ve iPad İçin Hareketsiz Durma, Donma Oyunu
- Wrecked (Island Survival Sim)iPhone ve iPad için Hayatta Kalma Oyunu
- Minecraft: Story ModeiPhone ve iPad için Minecraft Macera Oyunu
- Yüzüklerin EfendisiiPhone ve iPad için The Lord of Rings Oyunu
- Brutal Age: Horde InvasioniOS için Rol Yapma Oyunu
Shadowblood Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MobogenieKişiselleştirme Uygulaması
- WhatsApp İndirMesajlaşma Uygulaması
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı