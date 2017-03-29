?     Geri Bildirim
Shadowblood
TamindirMobilOyunlarRol YapmaShadowblood - IOS Için Rol Yapma Oyunu

Shadowblood

(iOS)
Shadowblood İndir Hemen İndir

127 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Shadowblood
Shadowblood
Shadowblood
Shadowblood

Rakiplerinizi alt etmeye çalışıyor ve efsanevi yaratıklarla mücadele ediyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 3 saat önce

Shadowblood, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Efsanevi yaratıkların ve zorlu rakiplerin yer aldığı oyunda gerçek zamanlı savaşlara dahil oluyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz harika bir rol yapma oyunu olan Shadowblood, zevkli kurgusuyla ilgi çekiyor. Efanevi canavarların yer aldığı oyunda birebir düellolar yapabiliyor ve güç mücadelesi verebiliyorsunuz. Geniş bir dünyada geçen oyunda dikkatli olmalı ve yeni yerler keşfetmelisiniz. 6 farklı karakterin yer aldığı oyunda karakterinizi seçerek geliştiriyor ve daha güçlü bir hale de gelebiliyorsunuz. Becerilerinizi sonuna kadar sınayabildiğiniz oyunda farklı özel güçler de kullanabiliyorsunuz. Farklı silahları da kullanabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Harika grafiklerin yer aldığı oyunda gerçek zamanlı savaşlara dahil oluyor ve rakiplerinize meydan okuyorsunuz. 3 binden fazla ruh taşını da toplayarak gücünüze güç katabiliyorsunuz. 

Kolay oynanışa sahip bir rol yapma oyunu olan Shadowblood, efsanevi canavarların yer aldığı bir oyundur. Oyunda ufak çaplı bağımlılık yaşıyor ve stratejik bilginizi sonuna kadar test ediyorsunuz. Dikkatli olmanızı gerektiren oyunu mutlaka denemelisiniz. Shadowblood oyununu mutlaka denemelisiniz.

Shadowblood oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Shadowblood için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve sonrası
Üretici:
UTPlus Interactive Inc.
Shadowblood QR Kodu Okutarak İndir

Rol Yapma Popülerleri

  1. Mannequin Challenge
    Mannequin ChallengeiPhone ve iPad İçin Hareketsiz Durma, Donma Oyunu
  2. Wrecked (Island Survival Sim)
    Wrecked (Island Survival Sim)iPhone ve iPad için Hayatta Kalma Oyunu
  3. Minecraft: Story Mode
    Minecraft: Story ModeiPhone ve iPad için Minecraft Macera Oyunu
  4. Yüzüklerin Efendisi
    Yüzüklerin EfendisiiPhone ve iPad için The Lord of Rings Oyunu
  5. Brutal Age: Horde Invasion
    Brutal Age: Horde InvasioniOS için Rol Yapma Oyunu

Shadowblood Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster