Shadowmatic, mobil platformda oynadığım en iyi bulmaca oyunlarından biri. Android telefonda favori oyunlarım arasında yer verdiğim yüksek kalitede grafiklere ve sürükleyici oynanışa sahip bu bulmaca oyununda ilerlemek için hayal gücünüzü zorlamanız gerekiyor.

Dinlendirici müzikler eşliğinde oynadığımız bulmaca oyununda bölümleri geçmenin yolu hayal gücünü zorlamaktan geçiyor. Her bölümde ilk bakışta anlam veremediğiniz soyut nesnelerden anlamlı bir obje ortaya çıkarmanız gerekiyor. Soyut nesneleri döndürürken duvarda çıkan gölgeden silueti görebiliyorsunuz. Tanınabilir siluetleri bulmak elbette kolay olmuyor. Özellikle yan yana iki soyut objenin geldiği bölümlerde birleştirip tek bir tanınan siluet çıkarmak çok zor oluyor. Bu noktada şeklin hemen altında çıkan noktalardan siluete ne kadar yaklaştığınızı görebiliyorsunuz. Ancak bazen bu bile yardımcı olamıyor. Böyle durumlarda da ipuçları işe yarıyor. Lakin sonuca götüren ipuçlarını kullanabilmeniz için bölüm geçtikçe kazandığınız puanları harcamanız gerekiyor.

Her bölümde farklı bir odada bulunduğumuz, bambaşka bir siluet bulmaya çalıştığınız oyunda 100’den fazla seviye bulunuyor. Lakin ücretsiz olarak 4 yerde geçen 14 seviyeyi oynayabiliyorsunuz.