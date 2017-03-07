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ShareTheMeal
TamindirMobilYaşamShareTheMeal - Android Için Yardımlaşma Uygulaması

ShareTheMeal

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
ShareTheMeal
ShareTheMeal
ShareTheMeal
ShareTheMeal

Aç çocuklara yardım edebiliyor ve karınlarını doyurabiliyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 7 dakika önce

ShareTheMeal, çocuklara yardım edip açlıklarını giderebileceğiniz sosyal bir yardımlaşma uygulamasıdır. Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz uygulama ile muhtaç çocukların karınlarını doyurabiliyorsunuz.

Akıllı telefonlarınızdan yardım ve bağış yapmanızı sağlayan ShareTheMeal, tek dokunuş ile muhtaç çocukların doymasına imkan veriyor. Dünyayı daha iyi bir yer yapmak amacıyla yola çıkan uygulama, aç çocukların doyurulması için imkan sağlıyor. Uygulamayı kullanarak küçük ve büyük miktarlarda bağış yapabiliyor ve muhtaçlara yardım edebiliyorsunuz. Birleşmiş Milletler Gıda Programı tarafından da desteklenen uygulama ile nerede olursanız olun aç çocukları doyurabiliyorsunuz. Ayırca kendi ekibinizi oluşturabilir ve çocuklara yardım toplayabilirsiniz. 

Şu ana kadar 700 bin kullanıcıya erişen ShareTheMeal, 10 milyon öğünü çocuklarla paylaşmış ve hedefinde ise daha fazla çocuğu doyurmak var. Ayrıca ölümcül hastalıklar karşı da bağış toplayan uygulama ile kendinizi iyi hissetmek için bir adım da siz atabilirsiniz. ShareTheMeal uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz. 

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
United Nations
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