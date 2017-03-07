ShareTheMeal
Aç çocuklara yardım edebiliyor ve karınlarını doyurabiliyorsunuz
ShareTheMeal, çocuklara yardım edip açlıklarını giderebileceğiniz sosyal bir yardımlaşma uygulamasıdır. Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz uygulama ile muhtaç çocukların karınlarını doyurabiliyorsunuz.
Akıllı telefonlarınızdan yardım ve bağış yapmanızı sağlayan ShareTheMeal, tek dokunuş ile muhtaç çocukların doymasına imkan veriyor. Dünyayı daha iyi bir yer yapmak amacıyla yola çıkan uygulama, aç çocukların doyurulması için imkan sağlıyor. Uygulamayı kullanarak küçük ve büyük miktarlarda bağış yapabiliyor ve muhtaçlara yardım edebiliyorsunuz. Birleşmiş Milletler Gıda Programı tarafından da desteklenen uygulama ile nerede olursanız olun aç çocukları doyurabiliyorsunuz. Ayırca kendi ekibinizi oluşturabilir ve çocuklara yardım toplayabilirsiniz.
Şu ana kadar 700 bin kullanıcıya erişen ShareTheMeal, 10 milyon öğünü çocuklarla paylaşmış ve hedefinde ise daha fazla çocuğu doyurmak var. Ayrıca ölümcül hastalıklar karşı da bağış toplayan uygulama ile kendinizi iyi hissetmek için bir adım da siz atabilirsiniz. ShareTheMeal uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.1 ve üzeri
- Üretici:
- United Nations
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