ShareTheMeal, iOS işletim sistemlerine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir sosyal yardımlaşma uygulamasıdır. ShareTheMeal ile muhtaç çocuklara yardım edebiliyor ve onları doyurabiliyorsunuz.

Yardım ve bağış toplama hizmeti sunan ShareTheMeal, aç çocukları doyurmayı hedefleyen bir sosyal yardımlaşma uygulamasıdır. Dünyayı daha iyi bir yer haline getirme amacı güden ShareTheMeal, saniyeler içerisinde yardım yapmanıza imkan veriyor. Birleşmiş Milletler Gıda Programı tarafından da desteklenen uygulama ile nerede olursanız olun aç çocukları doyurabiliyorsunuz. Ayrıca kendi ekibinizi de oluşturabiliyor ve daha fazla yardım toplayabiliyorsunuz. Uygulamayı kullanarak açlıkla mücadele de edebiliyorsunuz. Ölümcül hastalıklara karşı da mücadele eden ShareTheMeal ile kendinizi iyi hissedebilirsiniz.

Odukça kolay bir kullanıma sahip olan uygulama ile saniyeler içerisinde hesabınızdan para aktarabiliyorsunuz. Şu ana kadar 700 bin kullanıcıya erişen ShareTheMeal'in hedefinde daha fazla çocuğu doyurmak var. Bu hedefe yardımcı olmak için ShareTheMeal'i mutlaka indirmelisiniz.

ShareTheMeal uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.