?     Geri Bildirim
ShareTheMeal
TamindirMobilYaşamShareTheMeal - IOS Için Yardımlaşma Uygulaması

ShareTheMeal

(iOS)
ShareTheMeal İndir Hemen İndir

44 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
ShareTheMeal
ShareTheMeal
ShareTheMeal
ShareTheMeal

Yemeğinizi paylaşabiliyor ve aç çocukları doyurabiliyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

ShareTheMeal, iOS işletim sistemlerine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir sosyal yardımlaşma uygulamasıdır. ShareTheMeal ile muhtaç çocuklara yardım edebiliyor ve onları doyurabiliyorsunuz.

Yardım ve bağış toplama hizmeti sunan ShareTheMeal, aç çocukları doyurmayı hedefleyen bir sosyal yardımlaşma uygulamasıdır. Dünyayı daha iyi bir yer haline getirme amacı güden ShareTheMeal, saniyeler içerisinde yardım yapmanıza imkan veriyor. Birleşmiş Milletler Gıda Programı tarafından da desteklenen uygulama ile nerede olursanız olun aç çocukları doyurabiliyorsunuz. Ayrıca kendi ekibinizi de oluşturabiliyor ve daha fazla yardım toplayabiliyorsunuz. Uygulamayı kullanarak açlıkla mücadele de edebiliyorsunuz. Ölümcül hastalıklara karşı da mücadele eden ShareTheMeal ile kendinizi iyi hissedebilirsiniz.

Odukça kolay bir kullanıma sahip olan uygulama ile saniyeler içerisinde hesabınızdan para aktarabiliyorsunuz. Şu ana kadar 700 bin kullanıcıya erişen ShareTheMeal'in hedefinde daha fazla çocuğu doyurmak var. Bu hedefe yardımcı olmak için ShareTheMeal'i mutlaka indirmelisiniz.

ShareTheMeal uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz. 

ShareTheMeal için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve sonrası
Üretici:
United Nations
ShareTheMeal QR Kodu Okutarak İndir

Yaşam Popülerleri

  1. Ezan ALARMI
    Ezan ALARMIiPhone ve iPad için Ezan Uygulaması
  2. Yamiba
    YamibaiPhone ve iPad için Tarot, Kahve Falı ve Astroloji Uygulaması
  3. MultiMobil
    MultiMobiliPhone ve iPad için Multinet Kart Takip Uygulaması
  4. Sodexo
    SodexoiOS için Sodexo Kart Bakiye Sorgulama ve Takip Uygulaması
  5. My Love
    My LoveiPhone ve iPad için İlişki Süresi Hesaplama Uygulaması

ShareTheMeal Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster