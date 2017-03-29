Denizlerin en korkutucu hayvanları olan köpek balıklarından herkes korkar. Çoğu filme konu olan ve belki de bu yüzden korktuğumuz köpek balıkları, bazı gruplar tarafından avlanıyorlar. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Shark Hunter 2017 oyunu da köpek balığı avlama üzerine kurulu.

Shark Hunter 2017 oyununda kadın bir karaktere sahipsiniz. Bu karakterinizle birlikte denizin alt kısmına doğru yüzmeniz ve köpek balığı bulmanız gerekiyor. Köpek balıklarını takip ettikten sonra onları zıpkın yardımı ile vurmanız gerekli. Devasa boyutları ile köpek balıklarını tek atışla yakalayabilmeniz mümkün değil elbette. Bu yüzden birkaç atış daha yaparak köpek balıklarını etkisiz hale getirmeniz gerekli. Köpek balıklarını etkisiz hale getirdikten sonra gemiye çıkıp balığı vinç yardımı ile avınızı yukarıya çekmeniz gerekiyor.

Shark Hunter 2017 oyununun kontrolleri ise oldukça kolay. Ekranda bulunan butonlar sayesinde karakterinizi kontrol edebiliyorsunuz. Mesela denize dalıp çıkmak için ekranın sağ kısmındaki butonu kullanırken, karakterin eline zıpkın almak için ise son kısımda bulunan butonu kullanıyorsunuz.





Av yapmayı sevenler için eğlenceli olabilecek Shark Hunter 2017'yi hemen şimdi indirip oynamaya başlayabilirsiniz.