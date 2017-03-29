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Shark Hunter 2017
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Shark Hunter 2017

Shark Hunter 2017 İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Shark Hunter 2017
Shark Hunter 2017
Shark Hunter 2017
Shark Hunter 2017
Shark Hunter 2017

Shark Hunter 2017 ile köpek balığı avlamaya hazır olun!

Uğur Sağlam Son güncelleme 2 saat önce

Denizlerin en korkutucu hayvanları olan köpek balıklarından herkes korkar. Çoğu filme konu olan ve belki de bu yüzden korktuğumuz köpek balıkları, bazı gruplar tarafından avlanıyorlar. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Shark Hunter 2017 oyunu da köpek balığı avlama üzerine kurulu.

Shark Hunter 2017 oyununda kadın bir karaktere sahipsiniz. Bu karakterinizle birlikte denizin alt kısmına doğru yüzmeniz ve köpek balığı bulmanız gerekiyor. Köpek balıklarını takip ettikten sonra onları zıpkın yardımı ile vurmanız gerekli. Devasa boyutları ile köpek balıklarını tek atışla yakalayabilmeniz mümkün değil elbette. Bu yüzden birkaç atış daha yaparak köpek balıklarını etkisiz hale getirmeniz gerekli. Köpek balıklarını etkisiz hale getirdikten sonra gemiye çıkıp balığı vinç yardımı ile avınızı yukarıya çekmeniz gerekiyor.

Shark Hunter 2017 oyununun kontrolleri ise oldukça kolay. Ekranda bulunan butonlar sayesinde karakterinizi kontrol edebiliyorsunuz. Mesela denize dalıp çıkmak için ekranın sağ kısmındaki butonu kullanırken, karakterin eline zıpkın almak için ise son kısımda bulunan butonu kullanıyorsunuz.


Av yapmayı sevenler için eğlenceli olabilecek Shark Hunter 2017'yi hemen şimdi indirip oynamaya başlayabilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Puffy Thumb
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