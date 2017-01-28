Shazam Artık Daha Hızlı Şarkı Bulabilecek

Shazam'ın açık ortamlarda veya radyoda çalınan şarkıları bulmanıza yardımcı olmasını sık kullanan biriyseniz, uygulamayı başlatma işleminin biraz yavaş olduğunu biliyorsunuzdur. Bu da bazı dönemlerde şarkıyı tamamen kaybedebileceğimiz anlamına geliyor. Konuyla ilgili iyi haber şu nihayet Shazam'ın son güncellemesinden geldi. Artık Shazam'da daha hızlı şarkı bulma işlemi gerçekleştirebileceğiz.

Android dünyasının güvenilir kaynaklarından Android Police tarafından farkedilen bu durum, Shazam'ın en yeni sürümünde, uygulamaya bazı kısayollar eklendiğini gösteriyor. Android uygulamasına gelecek olan güncellemede, Shazam simgesine uzun süre bastığınızda, bir açılır menü geliyor ve burada Shazam Now gibi kısayolları ana ekranınıza atayabiliyorsunuz. Tıpkı aşağıdaki gibi:

Uygulamanın kısayollarını uygulamadan istediğiniz gibi sürükleyebilir ve kolay erişebilmeniz için Android ana ekranına yerleştirebilirsiniz. Uygulama kısayolları nerden çıktı demeyin, Android 7.0 Nougat güncellemesini alanlar çoktan farketmiştir.

Bu özellik bir bakıma iOS'un 3D Touch özelliği gibi davranıyor, ancak ne kadar işlevsel olacak yakında hep beraber göreceğiz. Sizce bu özellik nasıl olmuş?

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